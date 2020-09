Diputados de Morena exigen cuentas a Mario Delgado

Durante los primeros 16 meses de la actual 64 Legislatura (septiembre de 2018 a diciembre de 2019), la bancada mayoritaria de Morena ha recibido más de 444 millones de pesos de la Cámara de Diputados para su operación; sin embargo, su coordinador, Mario Delgado Carrillo, no ha entregado en sus primeros dos años de gestión un informe detallado de en qué se han ejercido esos millones.

Por ello, un grupo de 29 diputados federales de su bancada le entregaron un oficio a Delgado Carrillo el pasado 9 de septiembre, en el que señalan esta omisión en la rendición de cuentas, debido a que existe la duda de que se estén desviando recursos para aspirantes a cargos de elección popular o a la dirigencia del partido, pues hay que recordar que el propio coordinador morenista es uno de los aspirantes a la dirigencia del partido.

En un video en poder de EL UNIVERSAL, la diputada federal de Morena y quien propuso este oficio, Laura Imelda Pérez Segura, afirma que quieren conocer en qué se han ejercido los recursos de su fracción, pues "en estos tiempos de transformación de la vida pública del país, es necesario dar certeza a nuestros representados de que los recursos financieros, materiales y humanos se aplican de manera objetiva y clara al trabajo legislativo y que éstos no se desvían hacia la promoción de aspirantes a cargos de elección popular o a la dirigencia del partido, ni a ninguna cosa que no sea el trabajo legislativo", dijo.

Además, los legisladores explicaron que a la fecha ya pasaron 15 días y no han tenido ninguna respuesta de Delgado Carrillo.

De acuerdo con los informes cuatrimestrales disponibles en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en sus primeros 16 meses —septiembre de 2018 a diciembre de 2019—, la bancada de Morena recibió 444 millones 245 mil pesos bajo el concepto de subvenciones.

Es importante mencionar que durante todo este año no se han hecho públicos los estados financieros de las bancadas debido a la pandemia por Covid-19.

De septiembre de 2018 a diciembre de ese año, Morena recibió 151 millones 853 mil pesos; de enero a abril de 2019, a la fracción mayoritaria se le entregaron 103 millones 164 mil pesos; de mayo a agosto se le depositaron 83 millones 110 mil pesos, y de septiembre a diciembre del año pasado se le destinaron 106 millones 118 mil pesos.

Cabe recordar que desde finales del mes de agosto, Delgado Carrillo ha realizado diversas giras por diferentes estados del país para encontrarse con la militancia de Morena de cara a la encuesta para definir al sustituto de Alfonso Ramírez Cuéllar, incluso aprovecha sus visitas para tener entrevistas y conferencias de prensa con medios locales.

La semana pasada, el mismo diputado Delgado Carrillo rechazó que hubiera recursos públicos en sus giras y argumentó que él paga sus boletos de avión de su bolsillo y los eventos a los que acude son organizados por los senadores y diputados que lo respaldan en su aspiración a la dirigencia nacional de Morena.

Además ha desplegado espectaculares y anuncios publicitarios móviles (camioncitos) por diferentes ciudades del país, con el objetivo de posicionarse de cara a la encuesta que realizará el Instituto Nacional Electoral (INE) para definir al próximo dirigente nacional de Morena.

Ahorro de 200 millones de pesos. En su oficio, los diputados federales dijeron que reconocen que se ha reducido el gasto de la Cámara de Diputados en 2 mil 500 millones de pesos desde que llegaron a San Lázaro, y se han ahorrado aproximadamente 200 millones de pesos mensuales.

"Sin embargo, a dos años de la constitución de nuestro grupo parlamentario, estamos en omisión en cuanto a la rendición de cuentas se refiere, por lo que solicitamos a la Coordinación Administrativa y de Recursos de la fracción que rinda un informe de lo erogado en estos dos años de trabajos legislativos.

"Lo anterior es para dar claridad y certeza a la ciudadanía de que los recursos financieros, materiales y humanos se destinan al trabajo legislativo y, sobre todo, reiterar que no se utilizarán en la promoción de algún aspirante a la dirigencia nacional de nuestro partido o movimiento, ni en el proceso electoral de 2021", señalaron los diputados.

Los legisladores federales subrayaron que asumieron el compromiso ineludible de impulsar las reformas necesarias para renovar la vida pública nacional y ser catalizadores de la Cuarta Transformación, pues la renovación de la vida pública del país constituye acabar con los privilegios de la vieja clase política, del abuso de los recursos públicos, de la corrupción y la opacidad.

Agregaron que la austeridad republicana y la rendición de cuentas de cara a la sociedad, son las herramientas sustantivas para acabar con esas prácticas del pasado.

Otro reclamo. Desde el pasado 10 de agosto, la senadora Citlalli Hernández, así como otros militantes, acusaron a Mario Delgado de financiar con recursos públicos su campaña interna a la dirigencia del partido.

Sin embargo, en aquella ocasión el legislador capitalino lo rechazó y afirmó que la acusación estaba fuera de lugar porque no hay campañas internas en Morena, porque no hay contienda y todo se definirá a través de una encuesta.