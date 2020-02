Diputados de oposición piden proporcionar de inmediato medicamentos a niños con cáncer

Al conmemorar el Día Internacional de Cáncer Infantil, diputados de oposición reclamaron al gobierno Federal que ya proporcione medicamentos a los niños con cáncer que lo han demandado desde hace meses.

La diputada Frida Alejandra Esparza, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que este día es para sensibilizar y concientizar sobre las dificultades que enfrentan los niños que padecen esta enfermedad.

Asimismo, acusó que en la máxima tribuna del país escucharan a Morena y a sus grupos aliados reconocer la valentía de los menores, "y los veremos darse golpes de pecho señalando que merecen la mejor atención médica y psicológica".

"Hoy, el grupo parlamentario del PRD reconoce el valor de las madres y padres, que viendo a sus pequeñas y pequeños sufrir el criminal desabasto de medicamentos causado por una irresponsable política de austeridad, que nunca tomó en consideración que en materia de salud los retardos en la compra y abastecimiento, pueden significar la pérdida de vidas.

"Hacemos un reconocimiento de estos padres y madres, que con el sufrimiento que ello implica, dejan a sus hijas e hijos en el hospital, y acuden al llamado de los otros padres de familia para tomar calles, carreteras, puentes y aeropuertos internacionales, levantando la voz y exigiendo que el gobierno les entregue los medicamentos oncológicos que por tercera vez han prometido que no harían falta", dijo la legisladora perredista.

Por Movimiento Ciudadano (MC), Fabiola Raquel Guadalupe Loya, recordó que en los últimos meses, varias organizaciones de padre de niños con cáncer se han manifestado, a fin de exponer los retrasos en los medicamentos y la falta de un programa en la materia.

"Hago un llamado el día de hoy a todos mis compañeros diputados y mis compañeras diputadas de esta legislatura, a comprometernos más por el interés superior de la niñez, para que más allá de colores o siglas discutamos y votemos iniciativas que siguen en el tintero, como reformas a la Ley General de Salud y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de atención para el cáncer infantil", dijo Guadalupe Loya.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcela Guillermina Velasco, recordó que en México no escapa a las consecuencias de esta grave enfermedad, pues el cáncer en la infancia y en la adolescencia representa la principal causa de muerte entre niños de 5 y 14 años de edad. Y se estima que existen entre 5 mil y 7 mil casos nuevos en menores de 18 años.

"Urge no solo la implementación de políticas orientadas a la prevención, la detección temprana, atención y tratamiento del cáncer infantil, sino también garantizar que cada niño y niña enfermo de cáncer tenga acceso a medicamentos de manera oportuna y de calidad. En una palabra, necesitamos una estrategia integral para revertir la tendencia creciente de esta enfermedad", aseguró la priista.

Por el PAN, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, acompañada de un grupo de legisladores con letreros de "Medicinas para niñas y niños YA", ofreció una disculpa a los miles de familias que en México hoy han quedado en el olvido por el gobierno de Morena.

"Este gobierno de Morena, que está convirtiendo a nuestro país en la Tierra de Nunca Jamás. Nunca jamás atención prioritaria y oportuna en los hospitales. Nunca jamás abasto de medicamentos. Nunca jamás transparencia y rendición de cuentas. Porque no han transparentado una sola compra que han hecho ni en materia de salud ni en ninguna. Nunca jamás parece que habrá un ejercicio responsable en el gobierno", dijo la panista.

Acusó que actualmente, el presupuesto de Morena está orientado a dar "pura dádiva, puro efectivo. Más de 300 mil millones de pesos, y la salud para cuándo".

Por Morena, María de Lourdes Montes Hernández, aseguró que su partido expresa nuevamente su irrevocable compromiso con la niñez, que junto a su familia día a día libran una batalla contra el cáncer.

Afirmó que el gobierno de la Cuarta Transformación está enfocado en propiciar el bienestar a la población, de ahí que las reformas han sido encaminadas al ámbito social, a la justa distribución del ingreso y a combatir la corrupción para erradicar las muchas desigualdades existentes. "No se recortó el presupuesto a la salud, compañeros. Basta de generar información falsa. Basta de lucrar con las necesidades del pueblo.

"No hay desabasto. La Secretaría de la Función Pública está investigando a profundidad por qué han negado la disponibilidad del medicamento. Los responsables y quienes están detrás de ellos serán sancionados de manera ejemplar con toda la fuerza de la ley", afirmó la morenista.

Agregó que a los familiares de niños con cáncer les decimos: "no están solos, no están solos. No les faltará el medicamento ni los tratamientos necesarios para sus hijos. Morena está con ustedes".