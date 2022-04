Diputados de PAN, PRI y PRD denuncian a AMLO y Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- Diputados federales del PAN, PRI y PRD presentaron una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y los dirigentes del partido Morena por la campaña "traidores a la patria", que iniciaron por haber votado contra la reforma eléctrica.

La panista Mariana Gómez del Campo informó que los legisladores de la alianza Va Por México presentaron una denuncia penal contra López Obrador y la dirigencia de Morena porque están cansados de amenazas, discursos de odio y violencia.

En un video difundido en redes sociales, Gómez del Campo expuso que "las y los diputados que votamos en contra lo volveríamos a hacer mil veces. Y ellos no pueden tacharnos de traidores por no haber coincidido en una reforma eléctrica destructiva y que no iba a generar inversión y crecimiento. Basta de monopolios en México".

Gómez del Campo adelantó que presentarán las denuncias que sean necesarias "porque no nos amedrentan, no nos dan miedo y votaremos en contra de todas las reformas constitucionales que dañen a México y el presidente hacia allá va. Pretende una reforma electoral y de la Guardia Nacional que no pasarán".