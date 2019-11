Diputados de PRD e independientes piden renuncia de Alfonso Durazo

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro y los diputados sin partido pidieron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, renunciar al cargo, en un acto de congruencia.

La diputada perredista Frida Alejandra Esparza Márquez ratificó además, a nombre de su partido, la solicitud de juicio político en contra del funcionario, por "la lamentable actuación del 17 de octubre" en el operativo fallido en Sinaloa, que derivó en detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán.

Amerita ese juicio además, "dada la falta de resultados" en materia de seguridad, expuso la perredista. "Resultaría una actitud de congruencia que presentara su renuncia por el bien del pueblo de México", demandó.

Además Ana Lucía Riojas Martínez, diputada sin partido, advirtió que entorno al operativo fallido en Sinaloa hay mucho ruido, muchas imágenes pero nada de claridad, versiones contradictoras incoherentes "a todas luces improvisadas".

Lo que puso en riesgo a vida de inocentes "fue su responsabilidad secretario". Exigió conocer "¿Quién está cargo de la estrategia seguridad? el gabinete que acude a inaugurar obras aeroportuarias pero no sabe de operativos?, o ¿Estados Unidos que nos usa como muro y además nos ordena a quien capturar?".

Alguien rompió la cadena de mando –agregó- y es su responsabilidad. "Si usted sabía del operativo improvisado y no lo detuvo es responsable, si no sabía, es responsable. Si alguien le mintió es usted responsable. Si le ocultaron información, es usted responsable".

Incluso si no se informó del operativo en una reunión mañanera con el presidente, ¿entonces para qué sirven? las reuniones de gabinete en las mañanas, le preguntó.

La diputada habló a nombre del Colectivo de Seguridad sin Guerra y a su nombre demandó información sobre el operativo en Sinaloa, misma que hasta ahora el gobierno no ha dado y ojalá la dé el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de las conferencias mañaneras.

"Lo único que a usted lo mantiene en su puesto es la opacidad de este régimen, ojalá sea responsable y renuncie", le dijo al funcionario "le ha quedado grande el cargo".