Diputados del PAN ponen denuncia por compra de 143 ventiladores al hijo de Manuel Bartlett

Por el delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, diputados locales del PAN denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina a quien resulte responsable de la adquisición "dolosa e ilegal" de 143 ventiladores para enfermos de Covid-19.

Los legisladores América Rangel Lorenzana y Mauricio Tabe Echartea asentaron en su querella que dicha compra fue a precio de 384 millones 67 mil 603 pesos, "o que duplicó el precio standard en comparación con otras compras del Gobierno federal y estatales". Además, denunciaron que el costo por unidad fue de dos millones 600 mil pesos, incluyendo los consumibles, "lo que resulta dramáticamente contrastante con los precios establecidos en el mercado nacional e internacional".

Tabe Echartea exigió a la procuradora Ernestina Godoy Ramos que este caso no quede el olvido, "o que se lave las manos", como sucedió en el Gobierno Federal, sino que investigue a fondo y castigue al o los responsables. "Algunos están haciendo un negocio, están corrompiendo aprovechando la emergencia sanitaria. Eso es un crimen. No se puede permitir ni dejar pasar, pero esperamos que la Fiscalía atienda la denuncia y de con los responsables y castigue estas compras con sobreprecio", enfatizó. América Rangel dijo que en este sobreprecio de 2.6 millones de pesos, "existieron millones de pesos como ganancias". "Confiamos que la Fiscalía haga lo necesario para investigar y sancione a los responsables. La corrupción es reprobable y más en tiempos de desgracia", apuntó.

Los panistas destacaron que debe investigarse si existió contubernio entre la empresa proveedora Cyber Robotics Solutions, propiedad León Manuel Bartlett, hijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett, y funcionarios locales. "La irregularidad es el sobreprecio, que alcanza el 200% con respecto a otros valores de compra", insistieron los representantes populares del blanquiazul. La denuncia detalla que delegaciones del IMSS en 11 estados de la República han comprado también ventiladores respiratorios 48% más baratos que los de Cyber Robotics Solutions, por lo que para los legisladores del PAN, el Gobierno capitalino infló los precios del proveedor en 150%.

De acuerdo a Tabe y Rangel, el mismo ventilador que la empresa NUDOMI vendió a Tlaxcala a un costo unitario de un millón 54 mil pesos, lo adquirió el Gobierno capitalino en dos millones 600 mil pesos.

"Si se solapan, va a seguir el camino de la corrupción. Esperamos que no pase como en el Gobierno Federal, donde quisieron limpiarse las manos devolviendo la demanda, pero no es devolviendo como se resuelven los delitos, sino castigando a los responsables", advirtió Tabe Echartea. Los legisladores coincidieron que fueron violentadas diversas disposiciones constitucionales y del Código Penal, donde establecen que es responsabilidad de todo servidor público realizar el uso del gasto público de manera cuidadosa, honrada y eficaz. "Esto es que todos los bienes o servicios que adquiere el Estado Mexicano, para cualquiera que sea su destino, se realice en las condiciones óptimas y en beneficio de la sociedad", enfatizaron.