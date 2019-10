Diputados del PRD piden investigar "moches" para campaña de EPN

La bancada de diputados del PRD demandó investigar los supuestos "moches" en Pemex para financiar la campaña del PRI en 2012 y consideró que el cerco se cierra en torno al expresidente Enrique Peña Nieto, por lo que "es hora de investigarlo".

Todos los casos de exfuncionarios investigados o ya detenidos, incluidos integrantes de su gabinete, llevan al expresidente y no es posible que hayan actuado sin su conocimiento aun siendo candidato, por lo que debe ser investigado, advirtió la coordinadora de los diputados perredistas, Verónica Juárez Piña.

Tanto el ex director de Pemex Emilio Lozoya como Rosario Robles, "no pudieron armar una red de corrupción tan sofisticada como señalan las actuales autoridades, sin el conocimiento del candidato primero y presidente después", agregó.

Pero, advirtió, "los moches de Pemex por más de 2 mil millones de pesos no son los únicos indicios de que alrededor del expresidente se tejió una red de corrupción e impunidad".

Por eso, resultado de la información dada a conocer hoy por EL UNIVERSAL, Juárez Piña demandó que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), abran una carpeta de investigación.

Estas instancias deberán investigar los supuestos sobornos que altos funcionarios de Pemex solicitaron a empresas para facilitar contratos de Petróleos Mexicanos y que presuntamente fueron destinados a la campaña a la presidencia de Peña Nieto.

La coordinadora de los diputados del PRD insistió por tanto en que la lucha contra la corrupción "debe ir a fondo, como se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sería insano dejar la impresión que a Peña Nieto no se le quiere tocar ni con el pétalo de una rosa, a pesar de las claras evidencias en su contra".