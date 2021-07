Diputados del PRI honrarán la coalición: PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, confió en que en los nuevos legisladores del PRI en la Cámara de Diputados honrarán la coalición Va por México, cuyo mandato es "ponerle un alto a Morena".

Luego de que ayer EL UNIVERSAL dio a conocer que la bancada tricolor apoyó más de 50% de las iniciativas presidenciales que impulsó Morena en la 64 Legislatura, el líder albiazul subrayó que no cree que en el siguiente periodo habrá PRIMor.

"Estoy seguro que honraremos la palabra, tenemos un mandato popular y la gente votó para ponerle un alto a Morena en la destrucción del país y con ese mandato popular todos tenemos que cumplir, debemos honrarlo y yo estoy seguro que cada quien haremos lo que nos corresponde", dijo Cortés Mendoza.

Indicó que independientemente de los temas con los que llegue cada partido, existe una agenda en común que es prioritaria para el PRI, PAN y PRD.

"Tenemos una agenda común firmada y yo espero que todos pongamos de nuestra parte y cumplamos nuestros compromisos de cara a la nación, hay un compromiso muy claro y un mandato popular explícito de poner un alto a Morena, entonces confío en que todos los que suscribimos, dirigentes e integrantes de la 65 Legislatura, honrarán su palabra", aseveró.

MC será bisagra: Clemente Castañeda. El líder nacional de MC, Clemente Castañeda, afirmó que la bancada naranja en San Lázaro avaló más de la mitad de las iniciativas presidenciales porque coincidían con su agenda, y adelantó que lo seguirán haciendo siempre y cuando sea por el bien de México.

Lo anterior, en reacción a la nota publicada ayer por El Gran Diario de México, en la que se informó que MC también fue bisagra de Morena en la 64 Legislatura, al apoyar más de 15 reformas presidenciales como lo fue la creación de la Guardia Nacional y la abrogación de la reforma educativa, entre otras.

"Varias de esas iniciativas no sólo las acompañamos, sino que se iniciaron justamente en las bancadas de Movimiento Ciudadano, un ejemplo concreto es la Ley de Amnistía que se originó en MC y cuando éstas se convierten en ley caeríamos en una contradicción enorme si no las acompañáramos, y así en varias vamos a seguir pensando sobre todo en el bienestar del país en lugar de en el fracaso de cualquiera de los bloques", indicó en entrevista.

El líder del partido naranja insistió en que su partido es y seguirá siendo un partido de agendas y de ideas: "Nosotros en la próxima Legislatura, como lo hicimos en las anteriores, vamos a acompañar los temas que coincidan con nuestra agenda".