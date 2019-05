Diputados del PT llaman "golpistas" a Fox y Calderón por críticas a AMLO

Los diputados Reginaldo Sandoval Flores y Gerardo Fernández Noroña, del PT, acusaron a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón de incurrir en activismo político con una clara "actitud golpista" contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos totalmente en contra de la postura de Vicente Fox y de Calderón, que ahora se convierten en los principales promotores e instrumentadores en contra de la Cuarta Transformación y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador", subrayó Sandoval Flores.

En conferencia de prensa, Sandoval Flores señaló que "no es correcto" que los exmandatarios promuevan la renuncia del presidente López Obrador y acusarlo de pretender reelegirse.

El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) externó su rechazo a las actitudes de los exmandatarios del país y menos si no está permitida constitucionalmente la reelección.

"Nos declaramos en contra de ese activismo político que traen esos dos expresidentes", sentenció.

Fernández Noroña sostuvo que la actuación de los exmandatarios es "golpista" al generar condiciones para buscar la destitución del titular del Ejecutivo federal.

"Su protesta fue políticamente modesta, por decirlo suave, es su derecho; lo que no es su derecho es promover una actitud golpista, lo que no es su derecho es generar un activismo, como bien aquí se comenta, porque no hay reelección", aseveró.

Apuntó que la revocación de mandato no es una herramienta para la reelección, sino para que en 2021, de manera civilizada y pacífica, con una boleta, los ciudadanos puedan decidir si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa su mandato o no.