Diputados en receso tras confrontación por licencia a papás de niños con cáncer

La presidenta en turno de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, decretó un receso de una hora, ante el cruce de acusaciones y "guerra" de gritos entre morenistas y opositores durante la discusión de la minuta para otorgar licencia a padres trabajadores con hijos menores de 16 años con cáncer.

A pesar de que el dictamen fue aprobado en lo general y por unanimidad con 422 votos, la decisión de Morena de presentar un artículo transitorio para que la reforma entre en vigor en 2020 provocó que la oposición reclamara.

De avalarse el transitorio propuesto por la bancada de Morena, la minuta regresaría al Senado de la República luego de que pasó un año en espera de ser aprobada por el pleno de ese órgano legislativo.

Los legisladores de oposición denunciaron un "cochinero", ya que en el mismo minuto se registraron en la Gaceta Parlamentaria dos reservas de Morena firmadas por dos diputados diferentes.

El tema que conjunto unanimidad, también confrontó a los legisladores pues panistas y priistas tomaron la tribuna con pancartas que tenían la leyenda: "Los niños primero, el cáncer no espera", e iniciaron una "guerra" de gritos y consignas como "¡Morena no apoyó!", "¡Morena no apoyó!", "¡Morena no apoyó!".

A coro, los morenistas respondieron: "¡Con agua curaban y no decían nada!", "¡Con agua curaban y no decían nada!", "Con agua curaban y no decían nada!". La situación de descontento crecía, por lo que la presidenta en turno de la Mesa Directiva decretó un receso.

La priista Laura Barrera Fortoul pidió a Morena no sumar este tema de los padres trabajadores a la "larga lista de la indiferencia que tiene este gobierno con la niñez", al tiempo que mencionó los casos de los comedores comunitarios, las estancias infantiles, el tamiz neonatal, el tema del implante coclear y los refugios para madres y sus niños.