Diputados exigen a López Obrador resolver conflicto con PF

Las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y PVEM exigieron al gobierno federal que resuelva el conflicto y las peticiones hechas por elementos de la Policía Federal (PF), a más de 24 horas de que hayan tomado el Centro de Mando de la corporación, al sur de la Ciudad de México, por no querer incorporarse a la Guardia Nacional y sus lineamientos.

El vocero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Ortega Martínez, acusó al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y al presidente López Obrador, de desaprovechar la oportunidad "para aclarar y construir puentes de solución al conflicto".

Los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) aseguraron que la inconformidad de los policías federales "ya es una crisis", y criticaron que "mientras el gobierno federal siga negando la realidad y buscando culpables fuera de su administración, no habrá soluciones".

"El presidente Andrés Manuel López Obrador debe tender un puente de conciliación y dejar el enfrentamiento y la descalificación constante derivada de una austeridad mal entendida y peor ejecutada", expresaron los panistas en un comunicado.

La diputada del Partido Verde Ecologista (PVEM), Beatriz Manrique Guevara, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, consideró que "son desafortunadas" las descalificaciones que ha hecho López Obrador en contra de los elementos de la Policía Federal.

"No se puede calificar a toda la corporación como corrupta o peor aún, como podrida [...] se podrían generar riesgos y presentarse un ánimo adverso desde la Policía Federal hacia la Guardia Nacional por las declaraciones desafortunadas y ofensivas en contra de los elementos policiacos", mencionó.

En tanto, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, Reginaldo Sandoval Flores, pidió a los policías federales "que no se resistan al cambio, que confíen en que sus derechos laborales están salvaguardados". En su cuenta de Twitter, refrendó su respaldo a López Obrador.