Diputados facturaron despensas, cemento, colchones y pasteles: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en la actual 64 Legislatura de la Cámara de Diputados, distintos legisladores comprobaron los "apoyos" que se les otorgan mes a mes con facturas para comprar despensas, cemento, colchones, almohadas, botanas, pintura, medicamentos y hasta pasteles.

En la tercera entrega de Informes Individuales de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría detectó que en 272 facturas, los diputados federales comprobaron 962 mil 100 pesos de la partida "Gastos de Atención Ciudadana" en todos los productos anteriores, los cuales "no se aprecia con claridad que se encuentren vinculados a los establecidos en los lineamientos que regulan este tipo de apoyo económico".

Además, la dependencia que encabeza David Colmenares detectó que el pasado 30 de abril del 2019, el Comité de Administración de la Cámara de Diputados aprobó nuevos lineamientos para la comprobación de la partida "Gastos de Atención Ciudadana" que no son propios del desarrollo del trabajo del legislador, como tratamientos y estudios médicos e intervenciones quirúrgicas de carácter individual; bienes semovientes siempre que permitan el desarrollo productivo del solicitante, así como servicios funerarios y gastos relacionados con éstos para la ciudadanía.

La ASF canceló 9 facturas por un importe de 58 mil 600 pesos por conceptos como servicios de cafetería, medicamentos, consultorías, papelería, entre otros.

"Cabe señalar, que en revisiones anteriores se observó que, durante el periodo de enero a agosto de 2018, los legisladores también presentaron facturas por conceptos que no corresponden a los establecidos en los lineamientos", determinó la auditoría de Gestión que se le hizo al gasto de la Cámara de Diputados.