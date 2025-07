Diputados interceden para no sancionar gasolineras y hoteles: Profeco

Lunes, 14 de julio de 2025 20:06 | Información General | PROFECO-LEGISLADORES

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- En reunión con la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Iván Escalante, titular de la Profeco, pidió a los diputados de Morena no interferir con su labor de revisar y sancionar gasolineras u hoteles con irregularidades.

Dijo que en varios casos le han llamado diputados para interceder por dueños de gasolineras, pero sin tener los antecedentes de las faltas que cometieron.

"Lo que hacían algunos proveedores era utilizar a los diputados como para enlazarnos, entonces yo les pediría a los diputados que si no tenían la información de ambos lados, entonces no nos hicieran el favor de intervenir", expresó el procurador federal.

Sin embargo, dijo que tiene la anuencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para clausurar las gasolineras con irregularidades, sin importar si legisladores de Morena le piden intervenir.

"La presidenta nunca me ha dicho, no vayas, no hagas, no. Entonces, diputado Lobo, podemos ayudar mucho no interviniendo cuando no conocemos bien el caso. Cuando es una injusticia, de inmediato le entro. Por eso pido los antecedentes a la institución", explicó.

Detalló que una de las principales irregularidades que la Profeco ha encontrado es que no vendan litros completos, y por ello han inmovilizado 250 mangueras, no máquinas, mediante un operativo interinstitucional aplicado en 18 estados, con el que han verificado 107 estaciones.

Escalante contó que una diputada de Morena le pidió revisar un caso, porque los empleados de la Profeco habían abusado. Pero al checar el expediente, estaba documentada la visita y las anomalías.

"Me buscó hace poco una diputada, que ayúdale a una gasolinera, que no sé qué, perdón no. Entonces le pedí a Andrea, a ver, por favor, muéstrame el acta de verificación. Porque la compañera de la gasolinera dijo: no, un abuso y no me notificaron y llegaron de sorpresa, casi, casi con pasamontañas y me verificaron, y yo soy honesta y no doy, no sé qué, pa, pa, pa. No puede ser. A ver el acta de verificación, y entonces le escribí a la diputada, preguntale a la compañera cómo se llama la encargada de su gasolinera, Guadalupe Morales, homónima, y le sacó una foto al acta de verificación... Mira, sí la recibieron, Guadalupe Morales, a tal hora, y aquí está la fotografía de cuando la recibió", contó.

También se refirió al caso de un hotel de alta gama, al que llamó "fifí", por el que recibió la llamada de cuatro morenitas de alto nivel sin mencionar nombres, que le solicitaron no clausurarlo a pesar de que tenía cucarachas y precios a sobrecosto.

"En el transcurso de que estábamos imponiendo los sellos, hasta media hora después me hablaron cuatro compañeros del movimiento, pero cada vez eran de más nivel, ¿no?, y entonces mi intuición fue: se va a enterar la presidenta, y le llamé, y le dije, oiga presidenta, estamos aquí. Y me dijo: ¿por qué? Por esto, esto y esto. Me dijo: Iván, dale, es tu chamba", dijo.

Detalló que el hotel "fifí" se suspendió seis días, y posteriormente se firmó un convenio para pagar la multa, y se retiraron los sellos.