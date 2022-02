Diputados limitan uso de deuda pública en estados y municipios

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para establecer que, al refinanciar su deuda pública, los municipios solo podrán destinar sólo un 0.15 por ciento para cubrir los gastos y costos de la contratación de deuda.

La propuesta, que reforma la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, fue aprobada con 276 votos a favor de Morena, PT, PVEM, y MC, así como 182 votos en contra y dos abstenciones del PRI, PAN y PRD.

De acuerdo con el dictamen, tradicionalmente los gobiernos estatales y municipales utilizan la recontratación de deuda para cubrir únicamente los Gastos y costos relacionados de la deuda anterior, es decir, comisiones de apertura, comisiones por disposición, comisiones por estructuración, costos por la contratación de calificadoras, entre otros instrumentos.

Con el nuevo dictamen, los entes públicos sólo podrán destinar hasta un 0.15 por ciento del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación, a fin de que el resto de los recursos sean utilizados en el beneficio de la población.

Durante el debate, la diputada morenista, Patricia Armendáriz, señaló que las estrategias financieras que se implementaron por décadas dieron como resultado una tragedia financiera en municipios y entidades. Subrayó que en la actualidad "se tendrá que buscar un rescate financiero de la mayoría de los municipios".

El diputado Daniel Gutiérrez, también de Morena, explicó que se han bajado los porcentajes de la deuda en comparación del porcentaje de participaciones.

Puntualizó que la iniciativa pone un alto al costo de disposición, pues hablar del 0.15% es hablar del desarrollo en las entidades y en los municipios".

Por parte del PRI, el diputado Ildefonso Guajardo advirtió que este dictamen abre una gran diferencia entre municipios grandes y pequeños, ya que la deuda no es la misma: "El problema es que las buenas intenciones no necesariamente dan los resultados que esperamos".

En tanto, la legisladora panista, Patricia Terrazas, expresó "¡Pero qué manera de legislar! Hacemos cada disparate. Los oigo en esta tribuna decir cada incongruencia", y subrayó que de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución "no se puede contratar deuda si no es aprobado por los congresos locales". Además, recordó que los municipios tienen soberanía.