Diputados no usan iPad para pase de lista en Congreso

El coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso local, Alfonso Vega González, aclaró que el conflicto con el pase de lista o votos de los 66 diputados en las sesiones virtuales "es porque alrededor de 34 legisladores no utilizan las iPad, mientras que cinco dicen que no les funcionan, pero no acuden para repararlas", denunció.

Incluso, al arrancar la actual Legislatura, comentó ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, fue cuando esta institución adquirió las 66 iPad (por las que pagó alrededor de 800 mil pesos), las cuales les fueron entregadas a los diputados locales para uso exclusivo en el recinto de Donceles, dado que fueron diseñadas con el nuevo sistema electrónico.

Sin embargo, al declararse la contingencia, señaló, a todos los legisladores les fue permitido llevar las iPad a su domicilio, una vez que fueron aprobadas las sesiones virtuales, con el propósito de seguir las actividades, pero, sobre todo, para pasar lista de asistencia, enlazarse a las reuniones o sesiones y votar.

El problema es que alrededor de 34 [legisladores] pasan lista y no vuelven a aparecer en la pantalla. Por eso es que hace poco EL UNIVERSAL publicó que había 74 diputados.

"Lo que sucedió es que pasan lista por las iPad y luego, no sé el motivo, lo hacen de viva voz, lo que confunde constantemente. Lo mismo ocurre con los votos, por lo que luego también ocurren problemas", destacó Vega González.

Por ello, insistió sobre el tema del sistema electrónico que adquirió el Congreso de la Ciudad el año pasado.

"Por primera vez en la historia de este Congreso [el recinto] tiene el suyo propio, pues hasta antes de julio de 2019 pagaban alrededor de 8 millones [de pesos] anuales. Pero hoy, con sólo 2 millones, contamos con nuestro sistema", presumió.

Aclaró que el problema se presenta durante las sesiones virtuales: "No es que no sirva, sino que fue diseñado para uso interno del Congreso.

"Pero ante la contingencia tuvimos que efectuar los ajustes necesarios. Aunque también nos enfrentamos a que algunos diputados no saben operar las iPad. No es que el sistema sea malo", insistió.

Además, ante los integrantes de la Jucopo, la cual preside el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, el también coordinador de Servicios Parlamentarios reveló que existen problemas con el sistema de sonido y grabación del recinto, así como en el de estenografía, pues aunque hay equipos nuevos, explicó, estos no cuentan con el programa necesario para su utilización, así como con el personal suficiente.

Destacó que esa área, por ser la responsable de cubrir todas las sesiones —virtuales o presenciales— que realiza el Congreso local, se vio obligada a trabajar con los medios que pueden llegar a fallar y que, sin duda, repercuten en el servicio.

Además, señaló que Servicios Parlamentarios no ejerce plenamente las funciones en dos aspectos fundamentales: la revisión de los dictámenes y la elaboración de los decretos, que son cruciales para evitar omisiones de técnica legislativa que repercuten en las publicaciones.

Consideró que esta ha sido la razón por la cual la Jefatura de Gobierno a cada rato devuelve las leyes aprobadas, debido a errores y vacíos jurídicos que hacen imposible su publicación en el Diario Oficial, tal como lo acusó el perredista Jorge Gaviño Ambriz.

Ante este panorama, los nueve -de 13 integrantes de la Jucopo- asistentes a la comparecencia de Vega González le desearon éxito en su nueva encomienda, "porque es un área vital en la historia de las Legislatura para que podamos tener un buen trabajo", señalaron en su momento los diputados locales.