Diputados piden a SRE otorgue visas humanitarias a ucranianos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Las diputadas federales Mariana Gómez, del PAN, y Gabriela Sodi, del PRD, entregaron una carta dirigida al Canciller Marcelo Ebrard, para que la Secretaría de Reacciones Exteriores (SRE) otorgue visas humanitarias a las personas que busquen salvaguardar su integridad física.

"No podemos permitir que este sufrimiento pase inadvertido para el gobierno mexicano. México debe seguir siendo un país de puertas abiertas", dijo Sodi.

Acompañada también por algunas ucranianas que residen en la Ciudad de México, entre ellas Marta Koren, Sodi expresó que el país cuenta con la tradición de hospedar a los grupos vulnerables de desplazados que enfrentan momentos dramáticos.

"Por eso estamos aquí varias fuerzas políticas haciendo esta petición; que los aviones se vayan con todos los requerimientos que nos están haciendo nuestros hermanos ucranianos", señaló.

En la carta dirigida a Ebrard, que firman diputados de oposición, se destaca que "han salido aviones de la Fuerza Aérea Mexicana con la finalidad de repatriar connacionales. De Ucrania, lo cual representa un esfuerzo. Sin embargo, en aras de cumplir con nuestras obligaciones de derecho internacional, el esfuerzo no puede ser a la mitad, no se pueden seguir enviando aviones vacíos sin ayuda humanitaria".

Indica además que "en Ucrania y en los países receptores de refugiados se necesitan, entre otras cosas, sistemas de trasfusión de sangre hospitalarios; sistemas de acceso intraóseo; torniquetes nodales para sangrado pélvico, dispositivos de intubación, ropa, calzado, cobijas, sillas de ruedas, camillas y botiquines".