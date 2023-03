Diputados piden explicaciones sobre detenciones de militares por filtración de Guacamaya Leaks

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional buscarán al secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, para que informe el estatus de las detenciones a militares por el robo de información que hubo a la dependencia como parte de los Guacamaya Leaks, informó el legislador de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda, en la sesión ordinaria de este martes.

"Sobre el tema del robo de información me informan que un compañero del Ejército que estaba en el área de informática fue detenido, por lo anterior, me parece que debemos de seguir teniendo diálogos como lo tuvimos el pasado 2 de febrero en torno a los hackeos del Guacamaya Leaks", indicó.

El diputado Barrera recordó que durante el encuentro con el general Sandoval se les informó que no había información confidencial comprometida por ese hackeo.

"Pero dado que ya hay detenidos, me parece que sí debemos retomar este diálogo, por lo que solicito que podamos tener una nueva reunión con el secretario de la Defensa para que nos digan cuál es el estatus de estas detenciones y cuáles son los avances en la investigación de los Guacamaya Leaks", señaló.

La propuesta será sometida a votación económica en la próxima sesión con fecha por definir.