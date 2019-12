Diputados piden sancionar a juez y magistrado del caso Abril

Por unanimidad, la Cámara de Diputados exhortó a las autoridades judiciales a sancionar, inhabilitar y destituir del cargo al juez Federico Mosco González y al magistrado Héctor Jiménez López, señalados de no haber juzgado con perspectiva de género al caso de Abril Pérez Sagaón, asesinada la semana pasada.

Ambos funcionarios judiciales reclasificaron el delito de tentativa de feminicidio en contra de Abril como "violencia intrafamiliar", lo que permitió que quedara en libertad su exesposo, Juan Carlos García, quien en enero la atacó un bat mientras dormía, caso emblemático de violencia feminicida que los legisladores condenaron.

En punto de acuerdo aprobado con 414 votos, diputados de todas las bancadas exhortaron al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), al Consejo de la Judicatura Federal, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a proceder contra ambos juzgadores.

Los legisladores condenaron la actuación de estos funcionarios: "¡jueces, honren su investidura, no vulgaricen las doctrinas que hacen el derecho, si no, den oportunidad a los que sí tienen ética y espíritu de servicio!", reclamó la diputada Sandra Paola González, de Morena.

Por el PRI, la diputada Mariana Rodríguez Mier advirtió que es incomprensible que se haya reclasificado el delito de intento de feminicidio con el pretexto de que "de haberla querido matar lo hubiera hecho cuando estaba despierta y no dormida", cuando era evidente que Abril Pérez sufrió un intento de feminicidio que la llevó al hospital con fractura de cráneo y herida del cuello.

Al magistrado y al juez se les olvidó ayudar a la víctima, levantaron la medida cautelar de prisión preventiva y dejaron en la indefensión a la víctima y a sus hijos, reclamó.

Pero la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD, además de exigir investigación y sanción contra los dos juzgadores, exigió actuar a tiempo, en casos similares y en defensa de mujeres víctima de violencia.

Es el caso de Mayté López, esposa del senador Noé Castañón, "es un caso que sigue durmiendo el sueño de los injustos en los juzgados".

La diputada del PRD aseveró que el legislador Castañón, perteneciente al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano "ha usado sin lugar a dudas la evidente influencia que tiene para no regresar sus hijos a Mayté pues está acusado además de violencia intrafamiliar y de sustracción de menores.

En este caso hay "omisión y complicidad explícita de las instituciones y de los poderes. ¡Que se dejen de usar a las instituciones para proteger a los violentadores sean jueces o legisladores!", reclamó.