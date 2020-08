Diputados podría operar en un esquema mixto durante sesiones: Laura Rojas

Para evitar caer en una parálisis legislativa durante el periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados podría operar en un esquema mixto, en el cual estuvieran presentes los legisladores que participarán en los debates y el resto vote de manera virtual, propuso la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas.

Adelantó que propondrá modificaciones al Reglamento y la Ley Orgánica de la Cámara para que sea posible sesionar y votar de manera remota; es urgente, dijo, revisar las sesiones a distancia porque no se ve que para septiembre u octubre la Ciudad de México vaya a estar en semáforo verde epidemiológico para poder sesionar de manera presencial, como normalmente se hacía.

"Pudimos sortear retos muy difíciles para que la cámara pudiera funcionar de la mejor manera posible en los contextos complejos que nos han tocado y el año que viene no va a ser nada fácil. Vamos a vivir con el Coronavirus probablemente 1 año más o hasta que haya una vacuna. Tenemos que entender que esto no es temporal y que tenemos que adecuar nuestra forma de funcionamiento a esta nueva realidad", dijo la legisladora.

Hasta el momento, dijo, no se tiene contemplado un nuevo periodo extraordinario de sesiones pero sí se tiene que preparar la sesión del 31 de agosto en la que se va a elegir la nueva mesa directiva de la Cámara, así como las adecuaciones al Pleno.

Tampoco se ha discutido la instalación de una sede alterna para que sesione el Congreso de la Unión el próximo 1 de septiembre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador deba entregar al Poder Legislativo su segundo informe de gobierno, como propuso el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la Cámara de Diputados, Mario Delgado; y tampoco se está considerando todavía una sede alterna.

"Estamos en este proceso de construcción de la reforma, pero sí creo que es inminente una reforma al reglamento y a la Ley Orgánica para generar alternativas que nos permitan durante el periodo ordinario, cumplir con nuestro trabajo y los tiempos, y no exponer la salud de los trabajadores, los diputados y de todos los que acuden a la Cámara".