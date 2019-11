Diputados posponen sesión para dictaminar Presupuesto de Egresos 2020

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados pospuso, por enésima vez, su sesión para dictaminar el Presupuesto de Egresos 2020 hasta mañana viernes a las 11:00 horas, en lugar todavía por definir.

Una vez decidida la ruta para la aprobación del Presupuesto, en que se hará uso del reloj legislativo pues reglamentariamente la Cámara está en receso de la sesión del 6 de noviembre, la Comisión llevó al límite de mañana también la dictaminación.

La Comisión debió sesionar originalmente el martes, luego convocó hasta este jueves a las 18:00 horas, pero hace unos minutos volvió a aplazar el análisis, discusión y aprobación del dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación hasta mañana, fecha límite constitucional que se tendrá para aprobarlo.

Hoy jueves por la mañana, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, insistió en que no hay bolsas de recursos a repartir, así que los únicos ajustes al presupuesto hasta ahora son la creación de un fondo para instrumentación de la reforma laboral en entidades, por 200 millones de pesos.

Expuso que el presupuesto de la Secretaría del Trabajo tendrá 115 millones de pesos para que avance la reforma laboral y no sea un pretexto para que los congresistas de Estados Unidos no vayan a aprobar el tratado de comercio.