Diputados "premian" a líder de La Luz del Mundo

A nombre de la Cámara de Diputados, al menos 35 legisladores, principalmente de Movimiento Ciudadano, entregaron dos reconocimientos al líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, en el Casino Español, luego de que en el Palacio de Bellas Artes se llevara a cabo el concierto en honor de los 50 años del religioso.

El primer reconocimiento se lo entregaron al "apóstol de Jesucristo" 35 diputados representantes de las 32 entidades, el pasado 15 de mayo tras el concierto en Bellas Artes y tuvo un costo de 7 mil pesos, importe pagado por el diputado experredista y ahora independiente Emmanuel Reyes Carmona.

Ese mismo día, 18 diputados federales de Jalisco le entregaron el segundo reconocimiento, impulsado por la legisladora Kehila Ku Escalante (MC), quien es integrante de esa iglesia, por su trabajo en favor de la educación, según dijo el coordinador de esta bancada, Tonatiuh Bravo.

De acuerdo con Emmanuel Reyes, el costo del primer reconocimiento corrió totalmente por su cuenta, en tanto que la diputada expresó que no recordaba el costo que tuvo el entregado por representantes de Jalisco y ambos informaron que no recordaban los nombres de los demás legisladores firmantes.

"Sí, yo firmé este reconocimiento. Fue a título personal, como todos los que ahí firmaron. No es el primero ni el último de los muchos que he firmado", señaló Reyes Carmona a EL UNIVERSAL.

Detalles. La placa firmada por los 35 legisladores tiene el logotipo de la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados y está fechada en mayo de 2019. Según Reyes Carmona, el reconocimiento se realizó dentro de lo que indica el manual de identidad de la Cámara.

El Reglamento de la Cámara de Diputados regula los reconocimientos oficiales que hace el Palacio Legislativo, los cuales deben pasar por un proceso de dictamen en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y luego a la discusión en el pleno. Sin embargo, los reconocimientos a título personal no se especifican en el reglamento.

En una fotografía de la placa que circula en las redes sociales de Guillermo Sheridan, articulista de EL UNIVERSAL, se lee: "Los Diputados Federales de las 32 Entidades Federativas hacen entrega del presente Reconocimiento al Apóstol Naasón Joaquín García".

Por lo que se alcanza a distinguir, es por la defensa y protección de los derechos humanos y la educación. Y en la parte inferior de la placa se lee: "LXIV Legislatura de la Paridad de Género".

Este reconocimiento contiene los nombres y firmas de 35 legisladores de 32 estados del país y está enmarcado en madera, con una protección de cristal.

"Se le reconoció al apóstol Nassón, no por su labor espiritual, sino por su lucha a favor de la educación, de la cultura, de la salud. Y es parte de los cientos de reconocimientos que le han entregado por todo el mundo", apuntó Reyes Carmona.

De menor tamaño se observa el reconocimiento firmado por los 18 legisladores de Jalisco. Según se alcanza a leer en la placa, se le otorgó por su "altruista búsqueda de la conciliación social".

"El motivo de la entrega fue en reconocimiento a su labor social, la cual es muy extensa y en diversos ámbitos", especificó Ku Escalante.

"Si el día de mañana se le hiciera un nuevo reconocimiento por esa razón de causa social, yo con gusto la suscribiría", finalizó Bravo Padilla.

"Reconocimiento a líder religioso no tiene validez"

Los tres coordinadores parlamentarios de las principales bancadas en la Cámara de Diputados, Morena, PAN y PRI, afirmaron que el reconocimiento entregado por 35 diputados al líder de la iglesia de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, no fue a nombre de la institución legislativa, incluso deslizaron la invalidez que puede tener el mismo.

El líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que a nombre de la Cámara baja no se hizo ningún reconocimiento. "Nosotros no hicimos ningún reconocimiento, para mí no tiene validez", dijo.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló lo mismo y añadió que quienes firman de la placa "tendrá que responder por sus conductas y las consecuencias que derivan de la presencia en este hecho".

"Es una forma incorrecta, porque no fue un evento cultural, no se puede demeritar con circunstancias que no vienen al caso y sobre todo un Estado laico. [...] Fue a título personal, no a nombre de una institución", declaró.

René Juárez Cisneros, coordinador del PRI, aseguró que en la Junta de Coordinación Política no se ha firmado ningún tipo de reconocimiento a algún líder religioso, y aclaró que fue únicamente a título personal de los legisladores que firmaron.

En tanto, el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Jorge Luis Preciado (PAN), consideró que "estaría de más" regular la entrega de reconocimientos a título personal que entreguen los diputados.

"Todo lo demás que se haga tiene una validez personalísima, pero no es el reconocimiento de la Cámara, respetamos lo que hacen los diputados. Estaría de más, porque al final del día es a título personal, se puede reconocer o felicitar a quien quiera en su calidad de diputado, mientras no involucre al pleno", dijo.