Diputados presentan iniciativa sobre "pin parental" en BCS, ¿por qué la polémica?

Diputados del Partido Encuentro Social presentaron en el Congreso de Baja California Sur la iniciativa del "Pin parental", para que padres o tutores evalúen y autoricen o no el que sus hijos reciban el contenido de planes y programas de estudio, sobre todo en materia de sexualidad.

La diputada del PES, Lorenia Montaño Ruiz, dio lectura a la propuesta de reforma a los artículos 9 y 10 de la Constitución Política del estado y dijo que se sustentan en el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos.

"Este derecho no puede ser transferido, es un derecho del dominio único de los padres que no puede ser transmitido y mucho menos arrebatado por otras personas, sean esas físicas o jurídicas... nadie ni el estado puede suplantar a los padres en el derecho de educar a sus hijos", expresó.

Entre las adiciones se establece que los padres o tutores "tendrán derecho a expresar a la autoridad educativa, tanto pública como privada su consentimiento previo por escrito para revisar y evaluar el contenido de las actividades a través del Pin parental".

Así, los padres o tutores serían quienes autoricen o no el que los niños reciban contenido educativo, participen en clases o actividades que, a su juicio, "afecten cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad del hijo o pupilo".

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictaminación.

¿Por qué la polémica?

Organizaciones civiles, académicos y activistas manifestaron su rechazo a la propuesta que firmaron las y el diputado del PES, al considerarla violatoria de los derechos humanos de la infancia.

Hay rechazo de la Organización de las Naciones Unidas, al respecto del "Pin parental", en diversas partes del mundo, incluyendo la iniciativa aprobada en junio en Aguascalientes, que fue controvertida y calificada de anticonstitucional por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ya la analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Colectivo La Paz es Diversa sostuvo que la iniciativa "atenta contra el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Nace de la ultraderecha conservadora y carece de fundamentos. Busca impedir que las infancias y adolescencias del estado accedan a una educación laica y con fundamentos científicos".