Diputados proyectan dictamen de reforma electoral para la próxima semana
El coordinador del PT en la Cámara de Diputados anticipa posible votación en el pleno la próxima semana.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- El diputado Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión Política-Electoral de la Cámara de Diputados, informó que están trabajando para tener el dictamen de la reforma electoral la próxima semana.
Comisión Política-Electoral acelera dictamen
Con ello, adelantar las fechas que dio el pasado 2 de marzo, cuando dijo que tendrían el dictamen el 16 de marzo y se enviaría al pleno, posiblemente el 24 marzo.
"Nosotros estamos apurando los trabajos legislativos para tener la posibilidad de tener la siguiente semana el dictamen", dijo en conferencia de prensa.
Análisis y foros sobre la reforma electoral
Aunque el legislador morenista no aseguró que se cancelarán los foros para analizar la reforma, dijo que cuentan con información suficiente.
"¿Están descartados ya los foros? Habido muchísimo análisis y discusión, nos hemos hecho llegar toda la información que se dieron en las audiencias públicas a lo largo del país, poco más de 36 a nivel nacional. Tenemos los elementos suficientes con la información que nos llegó oficialmente", expresó.
Por su parte, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, afirmó que la próxima semana podría votarse la reforma electoral en el pleno.
