Diputados "rebeldes" reculan y votan a favor de la reforma educativa

Los ocho diputados federales de Morena, mejor conocidos como "rebeldes" y a quienes el presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamó "fifís" por votar en contra la reforma educativa, recularon y ahora emitieron su sufragio en pro de esta reforma constitucional.

En esta ocasión, los diputados Carol Antonio Altamirano, Irma Juan Carlos, Abelina López, Virginia Merino, Rosario Merlín, Irineo Molina, Dominga Pérez y Azael Santiago Chepi, todos de Morena votaron a favor; también la diputada del PT, Margarita García, quien también había manifestado su rechazo en la primera aprobación.

Además de los panistas, otro de los diputados que votó en contra de la reforma educativa fue Jorge Corona, diputado del Partido Verde, y quien fuera secretario auxiliar del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

También votó en contra el diputado sin partido Carlos Morales, y a diferencia de su bancada, el diputado panista Lenin Pérez votó a favor.

Este dictamen, en lo general, recibió el voto en contra del PAN, 396 votos a favor, 68 en contra y una abstención; los diputados federales avalaron en lo general, por segunda vez, la minuta de la reforma educativa.

Este dictamen fue respaldado por los diputados de Morena, PES, PT, PRI, MC, PRD y sin partido y se discuten las 30 reservas que presentaron 20 legisladores

Coordinadores critican postura del PAN en reforma educativa

Los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados criticaron la postura negativa que tomó el PAN en la discusión en lo general de la reforma educativa, pues dijeron que no abona a la construcción de mejores condiciones educativas para los niños.

En conferencia conjunta, el líder de Morena, Mario Delgado, expresó que la reforma logró unir a todas las fracciones y a los independientes, excepto al PAN, porque mantiene el compromiso de respetar el derecho laboral de los maestros y el de los niños a tener educación de calidad.

El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que en su fracción votaron a favor el dictamen, convencidos de que votar en contra "solo por ser oposición", era lo más fácil.

"Teníamos dos opciones, construirnos en un dique y un estorbo, o ser cauce razonado y razonable, anteponiendo el interés supremo de la nación.

"Cuando se trata de un tema de la trascendencia de la educación pública, no caben mezquindades, ni visiones miopes, ni caben descalificativos sustentados en la amargura y en el falso argumento de ser oposición por oposición irracional", dijo.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, expresó que votaron a favor de la adenda que se hizo al artículo 16 transitorio, que dejará al Estado la rectoría de las plazas docentes, y adelantó que buscarán una redacción que garantice la prevención y el castigo a quien trafique con las plazas.

"No podríamos arriesgar los avances y logros que vienen reflejada en la misma, se subsanaron algunas insuficiencias, como tiene que ver con la evaluación punitiva y la adición al 16 transitorio que no deja que exista la compra y herencia de plazas", señaló.

Los coordinadores de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo; del Verde Ecologista, Arturo Escobar; de Encuentro Social, Juliana Elizondo; y del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval; destacaron que si bien la reforma es perfectible, es lo mejor que se pudo lograr en consenso.