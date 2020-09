Diputados reportan fallas en teléfonos y aplicación para votar a distancia

Legisladores federales de distintas bancadas alertaron problemas con la aplicación que les ayudará a pasar lista a distancia y a votar de manera virtual y así mantener la sana distancia en el pleno de la Cámara de Diputados.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle denunció que no pueden entrar a los teléfonos que les entregaron la semana pasada para poder votar a distancia, pues no les dieron la contraseña.

Incluso, describió que ya envió tres correos electrónicos a las autoridades de la Cámara de Diputados para que le ayudaran con la contraseña, sin embargo, no ha tenido suerte y tampoco con la huella digital puede acceder al equipo.

Por su parte, el panista Miguel Alonso Riggs, describió que también tuvo problemas con el teléfono pues no pudo acceder a éste debido a que no tiene la contraseña y este mismo miércoles acudió a que le ayudaran y ahí mismo pusieron el password, pero no le dieron la clave, y le pidieron que lo mantuviera prendido para que no le volviera a ocurrir lo mismo.

Asimismo, la diputada panista Adriana Dávila describió que le informaron que están corrigiendo los errores de este software y agregó que también ha tenido problemas con las contraseñas.

Incluso, este jueves se tenía programada una prueba masiva de votación, con sesiones semipresenciales a través de la plataforma zoom, sin embargo, debido a los propios problemas ésta fue pospuesta para el próximo lunes.

Se les informó que el próximo lunes estará listo el sistema de reconocimiento facial y se pretende aprovechar el ensayo de manera integral.

Cabe recordar que dichos teléfonos se les repartieron desde el pasado 31 de agosto a los legisladores, y a la fecha se han entregado 463 de los 500 disponibles y cada celular, modelo GalaxyA21s, tendrá un costo de 5 mil 700 pesos que cada diputado tendrá que pagar a través de descuentos en sus pagos de dietas.