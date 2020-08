Diputados se quejan de fallas en sistema de sesiones virtuales

En tanto sólo 12 minutos, los integrantes de la Conferencia del Congreso capitalino aprobaron, por unanimidad, la orden de trabajo para la sesión de este miércoles en la Comisión Permanente.

Sin embargo, el coordinador del PRI, Tonatiuh González Case, pidió a la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, solucionar el sistema electrónico de las sesiones virtuales, "porque no es posible que las sesiones se prolonguen más de lo debido y que tengamos que trabajar a la antigüita", dijo.

Ante ello, Rosales Herrera comentó que ya mandó un oficio al Oficial Mayor del Congreso local, Alfonso Vega González, para solucionar este problema, "porque si la situación es por la empresa que opera el sistema, pues habrá que revocarle el contrato y traer otra", insistió el priista.

Empero, personal de la Dirección de Innovación reveló a EL UNIVERSAL, que no existe tal empresa, "porque el sistema es del propio Congreso", dado que desde febrero del 2019, adquirieron ese procedimiento a la empresa Ingeniería en Sistemas Arroyo, SA de CV, por el que pagaron alrededor de dos millones 20 mil pesos.

"Y la propia empresa capacitó al personal de Innovación y Servicios Parlamentarios, quienes no habían tenido problema para su operatividad. El problema es que el sistema fue diseñado para desarrollarse en el propio Congreso, no en casa de cada uno de los diputados", revelaron los informantes.

Explicaron que "ya hemos dicho a nuestros superiores que lo que ocurre en las sesiones virtuales, no es por fallas del sistema, sino que algunos diputados no saben manejar la tablet, por lo que algunas pueden estar afectadas, por lo que no registran su voto a distancia", dijeron.

Incluso, destacaron que ya informaron a la presidenta de la Mesa Directiva, que es necesario que los diputados remitan sus Ipad (o tablet), a fin de checar las posibles fallas, "pero, insisto, lo que ocurre no es por fallas del sistema, sino que éste no fue diseñado para que los diputados trabajaran desde sus casas", reiteraron.

Empero, revelaron que hasta el momento sólo 19 de los diputados han enviado sus tablet para checarlas, "y algunas presentaron fallas en el sistema de huellas digitales, debido a que fueron manipuladas indebidamente; es decir, son los propios legisladores que no saben manejar este tipo de aparatos", confesaron.

Obviamente, todo esto no es aceptado por los diputados, quienes insisten en que deben revocarle el contrato a la empresa que contrataron para manejar el sistema. Desconocen que el propio Congreso local es dueño de esta herramienta desde febrero del 2019.

Antes, los integrantes de la Conferencia Legislativa –integrada por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo)-, avalaron la inclusión en la orden del día de un pronunciamiento de la todavía coordinadora del grupo parlamentario del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega.

Aunque "extrañamente", la presidenta de la Mesa Directiva desconoce el contenido de dicho punto, "pues la diputada siempre improvisa, por lo cual no me hace llegar su escrito", respondió a la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, quien estaba interesada por conocer el contenido de ese pronunciamiento.

De igual forma, de último momento, el grupo parlamentario del PRD presentó un punto de acuerdo para la inclusión en la orden de trabajo de la Comisión Permanente, mientras que el PAN pidió cambiar una de sus propuestas por otra. Aunque de ambas, tampoco enteraron de su contenido.

En asuntos generales, el priista Tonatiuh González Case habló del sistema electrónico de votación, sobre todo porque en menos de un mes iniciará el periodo ordinario de sesiones, "y podría haber complicaciones en el pase de lista o votaciones", enfatizó.