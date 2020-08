Directivos del Diario de Iguala exigen seguridad tras ataque

Directivos del periódico Diario de Iguala exigieron al gobierno federal, estatal y municipal que garanticen la seguridad de su personal y de las instalaciones que fueron atacadas a balazos la mañana de este martes.

A través de un comunicado, los directivos dijeron que están "sorprendidos" por el ataque armado y refirieron que desde hace 32 años, cuando se fundó, no publican "notas rojas" o "policiaca" y nunca habían sufrido un ataque.

Informaron que desde marzo, cuando se decretó el confinamiento voluntario por la pandemia provocada por Covid-19, el personal de diario no asiste a las oficinas a laborar.

Además, informaron que por la crisis económica que se derivó de la suspensión de actividades económicas por la emergencia sanitaria, se vieron en la necesidad de imprimir otros diarios en sus talleres; sin embargo, se deslindaron de lo que se difunde en estos diarios. "Lo que publican es responsabilidad de ellos no de quien maquila", apuntaron.

Uno de esos periódicos que se imprimen en los talleres de Diario de Iguala, y que no son de su propiedad, es el Diario de la Tarde, donde trabajaba el reportero Pablo Morrugares Parraguire, asesinado la madrugada del domingo dentro de un bar en el centro de Iguala, junto con su escolta, un policía estatal.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 11:00 horas de este martes, hombres armados balearon la fachada del diario y un portón. Las instalaciones de este diario están ubicadas en la periferia de la ciudad.

Al momento del ataque no se encontraban trabajadores en las instalaciones y según el reporte, se hallaron unos 18 casquillos.