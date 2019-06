Directora de Conacyt expone información falsa en una entrevista

La directora de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, presentó información falsa y sesgada en una entrevista que sostuvo para la Agencia de Noticias del Estado (Notimex).

El diálogo que estuvo a cargo de Irma Gallo, directora de Producción de la Agencia, exhibe cuatro datos incorrectos que tanto la funcionaria como la reportera exponen durante el encuentro. En relación al servicio de comedor gourmet que Conacyt contrató, la funcionaria aseguró que el pago fue por 6 millones de pesos.

Sin embargo, la cifra de Álvarez-Buylla es errónea. De acuerdo con el expediente de contrato 1890904, que se puede consultar públicamente en CompraNet, muestra que el servicio costó 15 millones 78 mil 457 pesos sin IVA, el cual sigue activo y vence el último día de 2019.

La reportera mencionó que, a diferencia del comedor de la pasada administración, los "trabajadores que ganan más pagarán más por el mismo menú. Subvencionando la comida de los que ganan menos" pero no precisó que para los trabajadores de base (los de menor ingreso) el costo por cada comida pasó de 23 a 30 pesos.

La entrevista, que se subió a la plataforma de YouTube, abordó que al "presidente López Obrador le tocó defender su política de austeridad con respecto a los viajes fuera del país del personal adscrito a la institución, en particular en el caso de dos investigadoras que les negó el permiso", comentó Irma Gallo.

Pero de nuevo, la reportera omitió que ambas académicas de El Colegio de la Frontera Sur especificaron, en la solicitud que enviaron al Presidente, las actividades de investigación que tenían programado realizar. Las afectadas fueron Dominga Austreberta Nazar y Birgit Schmook que viajarían a Centroamérica con exclusivos propósitos académicos.

También, hablaron sobre la controversia que se generó en torno a las Olimpiadas de Matemáticas que organiza la Sociedad Matemática Mexicana (SMM). "Tardó [la sociedad] en reconocer que había recibido un millón 600 mil pesos de parte de la institución y, cuando lo hizo, reclamó que no eran suficientes", dijo Gallo.

Ni la directora Álvarez-Buylla, ni Irma Gallo detallaron que durante el primer trimestre del año sí existió una carencia de financiamiento para la SMM, así como para una docena más de academias científicas, debido a que Conacyt no emitió a tiempo la convocatoria que apoya a estos organismos.

La entrevistadora enfatizó que la SMM "tardo en reconocer" que recibió recursos. Aunque no expuso que desde el 18 de mayo, esta sociedad informó sobre el millón 600 de pesos que le otorgó Conacyt. Mientras que la directora no reconoció que este monto es insuficiente, en 2018 Conacyt financió con 4 millones de pesos.