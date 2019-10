Discutirán en Congreso de Morelos juicio político contra Graco

Las dos solicitudes de juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez y otros exfuncionarios de la administración 2012-2018, serán sometidas a discusión del pleno del Congreso de Morelos, para deliberar si son procedentes o no las peticiones luego de que fueron ratificadas por el Ejecutivo estatal, declaró la coordinadora de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza.

La también lideresa de la bancada parlamentaria de Morena recordó que el pasado 27 de septiembre el consejero jurídico del Gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, entregó dos solicitudes de juicio político contra del exmandatario Graco Ramírez; su exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y la excontralora Adriana Flores Garza por causales de omisión al no transferir en tiempo y forma el recurso autorizado a la Fiscalía General del Estado, que a criterio del denunciante afectó las funciones de la institución en torno a la investigación, prevención del delito, asesoría legal y garantizar el debido proceso, entre otras afectaciones.

La segunda solicitud fue por no otorgar los recursos aprobados en el Legislativo al Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en pleno proceso electoral, lo que en la denuncia se considera como una transgresión a la autonomía y operatividad del Instituto.

Flores Espinoza explicó que tras ser ratificadas las solicitudes se dará cuenta al pleno y se turnará a la Junta Política para establecer la procedencia o improcedencia de la misma, si reúne los requisitos acordes a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.

A partir de entonces correrá un plazo de 30 días hábiles para dar a conocer el avance sobre el tema. Las sanciones alcanzadas pueden ir desde la sanción económica hasta la inhabilitación, de acuerdo a la comprobación de los delitos que se comprueben.

Con antelación, el Consejero Jurídico señaló que "la caja entregada al Congreso contenía documentales certificadas que fueron proporcionadas por las áreas correspondientes, y si bien el juicio político no deriva en una sanción que amerite cárcel, sí faculta a la autoridad pertinente a dar vista al Ministerio Público para que, de existir conductas delictivas, también se pueden sancionar en dicha instancia", señaló.