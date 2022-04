Discutirían diputados reforma eléctrica en Semana Santa; es ilegal dice el oposición

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Los coordinadores parlamentarios de la coalición parlamentaria de Va por México (PRI, PAN, PRD) pusieron un ultimátum a los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde para que integren sus 12 propuestas a la reforma eléctrica, y se vote hasta después de la revocación de mandato.

En conferencia de prensa previo a la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, detalló que además de apresurado, sesionar en Semana Santa es ilegal.

"Se discute si habrá sesiones la semana que entra porque en el calendario se establece que es semana inhábil, hacemos un último llamado, discutamos esto con tranquilidad, pongámoslo después de las elecciones (revocación de mandato) para poder hacer una reforma seria, una reforma de fondo, una reforma donde haya coincidencias en bien de la nación, no apresurada", declaró.

El también presidente de la Jucopo pidió a la bancada de Morena y aliados incorporar el 100% de las propuestas de la oposición, y advirtió que de lo contrario solo los llevarán a los extremos del sí y del no.

"Nosotros sí queremos que se ajusten las cuentas a esos empresarios, que se aprovecharon del sistema eléctrico, pero como rechazan nuestras 12 propuestas pues no están llevando al 'no' y al 'sí', y en ese 'no' y en ese 'sí', los únicos que van a seguir ganando son esos malos empresarios, que por cierto algunos de esos malos empresarios apoyan a Morena", declaró.

Moreira sostuvo que la propuesta de Va por México es una reforma "de buena fe", que se construyó durante varias semanas con el apoyo de expertos.

"Entonces no estamos en el punto de la polarización, es un tema de que ahí está nuestra propuesta, tampoco es un tema de 'yo te doy dos o te doy tres o te doy cinco', es un tema de analizar todo, también queremos que el litio sea para los mexicanos, pero no queremos que se quede enterrado, por eso proponemos el mismo sistema que se hace en Petróleos Mexicanos, nuestra propuesta realmente está destinada a fortalecer la industria eléctrica, no a que termine en mano de algunos cuantos. Somos nacionalistas, muy nacionalistas, queremos que a México le vaya bien, pero tampoco queremos hundir a México", aseveró.



No se dará un paso atrás en reforma eléctrica: PAN

Por su parte, el coordinador del PAN, Jorge Romero, sentenció que no darán un paso atrás, y aprovechó para reiterar su condena a las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya llegamos en un punto en el país en que si tienes una idea, por buena o mala que sea, diferente al presidente, ya te comparen con un traidor a la patria. Perdón por el pecado de que tengamos otra propuesta distinta al presidente, pero que le quede claro que no vamos a ceder, nuestra propuesta es la propuesta que en verdad le conviene al país", declaró.

En tanto, el líder perredista, Luis Espinosa Cházaro, coincidió en que "no aceptamos la imposición de un calendario en días que ni siquiera están en el calendario Legislativo".

"Nos pueden intentar llamar traidores, no nos queda el saco, pueden llamar a su gente para que esté afuera gritándonos y ofendiéndonos, pero estamos con la conciencia tranquila, la gente que votó por nosotros, nuestra base, nos dicen no a las imposiciones y a los caprichos del Presidente de la República. No vamos a dejar que pretendan dividir a nuestra coalición forzando o presionando a ninguno de sus integrantes, sea diputado o senador", concluyó.