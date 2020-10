Disfraz de Covid-19 infecta pasillos del Mercado de Sonora

En cuanto a ingenio, humor y a reírse de la desgracia, el mexicano parece no tener límites, y a pesar del número de víctimas mortales y de contagios que ya suma el coronavirus en el país, que hasta hace unos días llegaron a casi 830 mil casos y cerca de 85 mil muertes, en el popular Mercado de Sonora ya sacan provecho de la imagen del fatal virus.

En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observó que con 250 pesos se puede obtener el novedoso disfraz del Covid-19, un traje completo, de color verde fosforescente, y que va rematado con una especie de máscara o casco con picos, además de una tira amarilla de plástico en todo el cuerpo con la leyenda ¡Peligro!

El traje, como ha sucedido con atuendos de otras temporadas, ha cobrado popularidad de manera inmediata y ya se colocó entre los más vendidos para la próxima celebración del importado "Halloween", a finales de octubre, y del tradicional Día de Muertos a inicios de noviembre.

De acuerdo con comerciantes del mercado, conforme han pasado los primeros días de octubre, el disfraz verde se ha vuelto más popular que las tradicionales Catrinas, los asombrosos zombies y el personaje de la película Joker.

Jovana Méndez, trabajadora del comercio Zombie Town, asegura que tras concretar el diseño del Covid-19 con su proveedor la respuesta del público ha sido bastante favorable, ya que el atuendo es solicitado por chicos y grandes.

"Sabemos que a los mexicanos nos gusta hacernos los chistosos, entonces decidimos sacar la gorra, la máscara y la playera. La idea surgió entre nuestro proveedor y nosotros y ha tenido buena demanda", contó Méndez.

La carga de información que se ha desplegado en medios de comunicación en torno al coronavirus y la importancia que le han dado autoridades y población, ante el potencial peligro del contagio, fueron factores fundamentales para que el traje se popularizara de inmediato en un lugar como el Mercado de Sonora que siempre cuenta con la última novedad.

"Sabíamos que esto iba a reventar. El Covid-19 ya infectó a la CDMX y ahora va por el Mercado de Sonora", dice Jovana, entre risas, y rodeada de una gran variedad de trajes distintos personajes.

Aunque la venta del novedoso disfraz ha sido mejor de lo habían pronosticado, la joven empresaria reconoce que la pandemia dejó estragos significativos en sus ventas ya que al principio fue lenta la reactivación económica, pero poco a poco las entradas de dinero han aumentado.

"Durante la pandemia vendimos muy poco, pero ahora ha empezado a regresar la gente, esperemos nos vaya bien a fin de mes", confió.

Por su parte, Zeus Dante, comerciante de artículos de temporada reconoció que la máscara del Covid-19 ha funcionado bastante bien para combatir la disminución de las ventas que dejó la pandemia en miles de comercios de la capital.

"La estamos vendiendo, vamos con la novedad. Las ventas no han estado muy buenas, pero con la máscara se han recuperado un poco", dijo.

Comerciantes de esa zona señalan que los festejos patrios no fueron suficientes para generar los ingresos que otros años alcanzaban, aseguran que los efectos del Covid-19 se vieron reflejados en su ventas cuando las autoridades capitalinas ordenaron el cierre de los mercados públicos más populares; sin embargo, aunque ya van casi tres meses de que estos espacios reabrieron, el comercio no ha logrado levantarse al 100 por ciento.

A dos semanas de celebrar "Halloween" y Día de Muertos, los pasillos, estacionamientos y alrededores de los mercados Sonora y Merced, ubicados en el Centro de la capital, ya registran diariamente miles de visitantes y pese a que el semáforo epidemiológico se mantiene en color naranja por el coronavirus, pareciera que estamos en color verde.