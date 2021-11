Disgusto causa uso del QR en el Metro

Ciudad de México.- Usuarios de la estación Chilpancingo de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no se sintieron cómodos en el primer día del programa piloto de la nueva tecnología, que se busca implementar en más estaciones, para poder pagar su viaje.

Se trata de utilizar más un código QR o con tarjetas bancarias sin contacto y menos los boletos de papel tradicionales.

"Es mucho más lento. Creo que está mejor con la tarjeta o que sigan vendiendo los boletos.

"Ve aquí, por cinco pesos o un viaje me tardo hasta 15 minutos en comprar un papel que todavía no entiendo si lo tengo que guardar, tirar o no sé qué show", se quejó Mariana, pasajera de dicha estación, la cual desde ayer prueba la nueva modalidad de pago, que se sumaría a la tarjeta de movilidad integrada.

Adultos mayores son quienes más señalaron desconocer el programa. Varios explicaron que no cuentan con tarjetas bancarias o incluso el tiempo necesario para comprar el QR —un papel que se obtiene en las taquillas o las máquinas que se instalaron para tal fin.

"Es una pérdida de tiempo, deberían invertir en meter más vagones o trenes completos, porque en horas pico no se puede ni avanzar", demandó Rodrigo, quien, dijo, prefiere los boletos.

En la estación Chilpancingo arrancó la prueba piloto en la que hay nuevas formas de pago, como tickets con código QR, CoDi y tarjeta bancaria sin contacto, es decir, los viajeros podrán pagar su traslado pasando directamente su tarjeta en los torniquetes.

El STC Metro afirmó que busca diversificar y modernizar las formas de pago, para así facilitar los viajes a usuarios, sobre todo, los no frecuentes.

Lo que desconcertó a los usuarios es la vigencia de 10 minutos del QR, a partir de su impresión, para el ingreso a la estación.

Jóvenes cuestionaron el desperdicio y la acumulación de basura que el ticket con el QR va a generar. "Aquí ni siquiera ponen botes de basura y en un rato vas a ver cómo los van a empezar a tirar por todos lados.

"Creo que lo correcto sería que se mantuvieran con las tarjetas, en micros, por ejemplo. Le pongo 50 o 100 pesos y me dura toda la semana y además la uso en Metrobús o Trolebús.

"O quizá nos hace falta más conocimiento y práctica en esa tecnología", sostuvo un joven.