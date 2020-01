Disparos por festejos de Año Nuevo dejan 5 heridos en Sinaloa

En los festejos de Fin de Año y de Año Nuevo, en los que se reportaron disparos de armas de fuego al aire, cinco personas resultaron heridas por balas perdidas, 40 equipos de video vigilancia resultaron dañados, dos personas fueron detenidas y se aseguraron cinco armas.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública del Estado, dijo que en la capital del estado se tuvo 77 denuncias a las líneas de emergencia por disparos de arma de fuego, la mayoría de la capital del estado, en las que no se pudo ubicar a los responsables.

Subrayó que la mayoría de las detonaciones de armas de fuego, como parte de los festejos de Fin de Año, se dieron en el seno familiar o en reuniones entre amigos, por lo que al presentarse los convoy de policías, el ejército y la Guardia Nacional, no se encontraban evidencias, ni testimonios de personas que pudieran identificar el origen.

Muchos de los casos, donde se conoció que hubo disparos al aire, los vecinos de la zona encubrieron los hechos, al no aportar datos concretos sobre la ubicación de los domicilios lo que dificultó a las autoridades poder intervenir con mayor energía.

En cuanto a la cifra oficial de personas heridas por balas perdidas, sólo se tienen cinco casos, cuatro en Culiacán y uno en el municipio de Mocorito, por lo que es competencia de la Fiscalía General del Estado investigar el origen de los hechos e identificar a los responsables.

Hizo notar que sólo en el fraccionamiento de Villas del Río, en Culiacán, fueron detenidos infragantes, dos personas del sexo masculino que detonaban armas de fuego al aire, quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

En varios puntos de la capital del estado, un total de 18 cámaras de video vigilancia resultaron afectadas por disparos de armas de fuego y 22 más en Mazatlán, por lo que se presentó las denuncias respectivas ante las autoridades judiciales para que investiguen las identidades de los responsables de estos daños a los equipos.

Castañeda Camarillo externó que se presentaron nuevos incidentes con el juego de pirotecnia, pese a las acciones que se desplegaron en mercados públicos, tianguis y negocios establecidos, en los que durante el operativo Guadalupe-Reyes se aseguró más de una tonelada de estos artefactos fabricados con pólvora.

Refirió que a lo largo del operativo, se logró la detención de 37 personas, 15 de ellas por portar armas de fuego; también se aseguraron 28 armas de fuego, 13 de ellas automáticas y dos aditamentos lanza granadas.

Así como 2 mil 524 cartuchos útiles de diversos calibres, 94 cargadores, dos granadas de fragmentación y más de tres mil 650 gramos de diversas drogas.