Dispersan 8 fiestas y suspenden bares abiertos en Ecatepec

Un bar de la colonia Jardines de Aragón y otro de la plaza comercial Las Américas fueron suspendidos por el gobierno municipal, los cuales funcionaban no obstante la emergencia sanitaria por el Covid-19 y albergaban a más de 80 personas que ingerían bebidas alcohólicas.

Este fin de semana también fueron dispersadas ocho fiestas en Ecatepec, que se encuentra en semáforo rojo epidemiológico y que es el municipio del Estado de México con el mayor número de contagios y defunciones de coronavirus.

Personal de distintas áreas del ayuntamiento participó en operativos y colocó sellos de suspensión en dos establecimientos dedicados a la venta de alcohol, "Tekes Bar", en Jardines de Aragón, y "Fly Boys", en el interior de la plaza comercial Las Américas.

El "Tekes Bar" fue visitado por personal de las direcciones de Protección Civil, Desarrollo Económico, Seguridad Pública y Tránsito, Desarrollo Urbano y Gobierno, entre otras.

Las autoridades informaron a los propietarios que, debido al semáforo rojo en el que se encuentra el municipio, las actividades económicas no esenciales deben permanecer cerradas.

En el lugar, ubicado en avenida Carlos Hank González, en Jardines de Aragón, había más de 30 personas que consumían bebidas embriagantes, las cuales fueron invitadas por las autoridades locales a abandonar las instalaciones. El sitio no contaba con la documentación necesaria para operar.

En el "Fly Boys" fueron desalojados más de 50 consumidores que se encontraban en el lugar, muchos de ellos no usaban cubrebocas y acudieron en grupo, lo que generó aglomeraciones.

Además de estos comercios, las autoridades municipales colocaron sellos se suspensión en tres pequeños establecimientos dedicados a la venta de comida rápida y bebidas alcohólicas.

De igual forma, durante el operativo, fueron dispersadas ocho fiestas en distintas localidades, entre ellas Croc Aragón, Ciudad Azteca y San Agustín Primera Sección.

En esta última comunidad una familia festejaba un cumpleaños con alcohol y música en vivo a cargo de una banda instrumental, al solicitarles que suspendieran el festejo los participantes tomaron a juego la advertencia de las autoridades, pero finalmente terminaron su reunión.