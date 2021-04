Dispersan a 300 de fiesta sonidera en Ecatepec

Más de 300 personas, en su mayoría jóvenes y menores de edad, fueron dispersadas de un evento sonidero en la colonia Los Sauces PRI en Ecatepec, Estado de México, donde vendían bebidas alcohólicas y cuyos participantes no acataban las recomendaciones sanitarias para prevenir la propagación del Covid-19.

En el operativo detuvieron a ocho personas que fueron remitidas a la Oficialía Conciliadora municipal por alteración del orden público, considerado como una falta administrativa.

Desde que inició la pandemia por Covid-19, en Ecatepec no han cesado las fiestas o celebraciones, lo que ha expuesto a los asistentes a contagiarse de coronavirus.

Más de 480 reuniones ha suspendido el gobierno local en ese lapso en el que han estado presentes más de 10 mil personas.

Durante los operativos realizados el pasado fin de semana para evitar la venta irregular de bebidas alcohólicas y la congregación de personas, autoridades de Ecatepec suspendieron cinco establecimientos que funcionaban de manera irregular, sin contar con las autorizaciones requeridas y sin aplicar medidas sanitarias correspondientes.

La noche del viernes fueron suspendidos dos bares ubicados en avenida Circunvalación, colonia Jardines de Santa Clara; uno de ellos, con razón social "Club Charly", ya había sido sancionado recientemente y reabrió de manera irregular.

También suspendieron el bar "Ula", ubicado en avenida Libertadores de América, en el fraccionamiento Las Américas, así como un local de micheladas localizado en la misma zona.

La noche del sábado, las autoridades municipales dispersaron el evento sonidero que reunió a unos 300 jóvenes en la colonia Sauces PRI, muchos de los cuales ingerían bebidas alcohólicas y no aplicaban con medidas sanitarias para prevenir la propagación del Covid-19, sobre todo el uso de cubrebocas.

Un grupo de asistentes se negaban a retirarse del lugar, por lo que intentaron agredir a los servidores públicos que inspeccionaban, por lo que fueron detenidos por elementos de Seguridad Pública y Tránsito municipal.