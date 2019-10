Dispersan a alcaldes con gas lacrimógeno en exterior de Palacio Nacional

Luego de que alcaldes del PAN, PRD y PRI trataron de ingresar de manera violenta a Palacio Nacional se roció gas lacrimógeno con el objeto de dispersarlos y evitar un accidente por las obras que se realizan al inmueble, aseguró el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez.

"El alcalde de Huixquilucan (Enrique Vargas PAN) que estaba muy enjundioso, empujaba hacia los lados y enfrente y eso generaba una situación de inseguridad para todos, si se detonó un dispositivo de gas, pero no se roció a nadie se espació en el ambiente".

El vocero presidencia señaló que los alcaldes irrumpieron de manera violenta, empujaron al personal que resguarda al edificio, y no guardaron las formas como autoridades que son.

"Sus demandas son legítimas de pedir una audiencia, pedir ser escuchados se les canalizó, pero lo que no hay lugar de querer abrir la puerta a la fuerza", dijo.

Recordó que Palacio Nacional están en rehabilitación y hay un andamio muy endeble tanto de madera "triplay" como una estructura metálica y con la multitud que se concentró ponía en riesgo la vida de los alcaldes los policías y se hizo una contención.

Los alcaldes se manifestaron por la mañana para exigir una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a los recortes presupuestales en infraestructura y seguridad pública.

Ramírez Cuevas dijo que se les solicitó que lo vieran con la Cámara de Diputados o con la Secretaría de Gobernación para tomar sus peticiones y demandas.

"Vino personal de gobernación para canalizarlos con la subsecretaria de Gobernación, pero no aceptaron, ni aceptaron moverse a la Cámara de Diputados, y por el contrario irrumpieron hacia la Puerta Mariana donde empujaron a personal de la Policía Militar", acusó.

Xavier Nava, en la protesta por reducción de recursos federales

"Estamos cientos de presidentes y presidentas de todo el país de distintos partidos políticos exigiendo ser escuchados por el presidente de la República para plantear la necesidad de contar con mayores recursos para los municipios del país", afirmó Xavier Nava Palacios, alcalde de la capital, quien participa en la manifestación en Palacio Nacional, que desde primeras horas de hoy, buscan reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir se analice el recorte del Presupuesto de Egresos que fue anunciado para el año 2020.

Puntualizó que del Fondo Federal participable, solamente el 4% corresponde a los municipios, "esto es, de cada 100 pesos que se distribuyen, 80 se los queda la federación, 16 las entidades federativas y solo 4 son distribuidos a los municipios".

Calificó como insuficiente para hacer frente a la prestación de servicios y la atención de demandas prioritarias como la seguridad pública.

La disminución del Subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) es de más de 1000 millones de pesos y remarcó que es muy delicada, "si tenemos una situación tan grave y crítica en el país en materia de seguridad, cómo es posible que se los recorte a los municipios", de igual forma refirió la reducción en los presupuestos para el sector agua potable.

Recordó Xavier Nava que la manifestación de hoy se suma al reclamo que hicieron anteriormente en la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Gobernación, ante la obstinación del Ejecutivo Nacional para reunirse con los ediles del país.

"Es obligación del Presidente escucharnos, no es un tema de partidos políticos, es hacerle ver que la necesidad de la gente se resuelve en los municipios y ni siquiera buscamos ejercer directamente los recursos, sino atender las necesidades de la población", apuntó.

"Sí hay opciones", afirmó el alcalde de San Luis Potosí, al enfatizar que ha sido planteada la creación de un fondo municipalista que reemplace la eliminación del Ramo 23, luego que desapareció por su vinculación con temas de corrupción "pero lo que buscamos es combatir la corrupción no el dinero que llegaba a los municipios", indicó.

Destacó que a las 13:00 horas asistirá una vez más a la Cámara de Diputados para reunirse con los coordinadores parlamentarios y hacer el planteamiento.

"Es precisamente con la Comisión de Presupuesto en donde se definen los temas que tendrán que ser aprobados antes del 15 de noviembre, ojalá que salgan alternativas que nos podamos llevar a nuestros municipios", aseveró Nava Palacios.

Finalmente puntualizó que de no obtener acuerdos favorables, regresarían en los siguientes días a la Ciudad de México no solo los presidentes municipales, "sino con más gente que está dispuesta a exigir ser escuchados".