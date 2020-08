Disponibles hasta 100 mil millones de pesos para compra de vacuna contra Covid: AMLO

El gobierno de México cuenta con una bolsa de hasta 100 mil millones de pesos en caso de que tenga que comprar las dosis de una futura vacuna contra el Covid-19, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En el caso de que tengamos que comprar las vacunas, hay presupuesto, estamos ya estimando el costo de dosis, hay en estas investigaciones que se están llevando a cabo, hay empresas que al poner la vacuna al servicio de la gente, están diciendo que no van a tener propósitos de lucro, que no van a cobrar, es decir serán los gastos mínimos".

Y agregó: "Pero aun comprándolas, el gobierno de México tendría los fondos suficientes, si cuestan mucho las dosis tenemos una reserva de hasta 100 mil millones de pesos", dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Acompañado por su Gabinete de Salud y el canciller Marcelo Ebrard, el presidente López Obrador dijo que sí el costo de la vacuna es moderado se dispone de hasta 50 mil millones de pesos y si es un costo bajo hasta 25 mil millones de pesos, "porque tenemos finanzas públicas sanas y lo más importante es la salud del pueblo".

El titular del Ejecutivo dijo que esa bolsa de recursos se contemplaría en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y su gobierno no tendría ningún problema.

"Además como lo mencionó Marcelo Ebrard, México tiene una consideración especial porque fuimos los primeros en proponer que se socializara, que se pusiera al alcance de todos los pueblos la vacuna, que no se acapararan medicamentos, ya hay una resolución en la ONU, a propuesta de México, en ese sentido, entonces nosotros pensamos que vamos a ser atendidos de manera especial", señaló.