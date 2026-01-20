Disputan influencer e INAH por video

CIUDAD DE MÉXICO.-El enfrentamiento entre el influencer Señor Blue y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la divulgación sin permiso de un contexto arqueológico hallado en la comunidad de San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca, a través de redes sociales y luego en un video en la plataforma YouTube puso sobre la mesa, de nuevo, el tema de los límites de la divulgación en plataformas digitales de patrimonio arqueológico, así como el saqueo de vestigios y la manipulación sin permiso de éstos.

En entrevista, Señor Blue da su versión de los hechos, y afirma que él no manipuló ni realizó excavación alguna, sino que fue un hallazgo "fortuito" realizado por personas de San Pedro Jaltepetongo.

Lo que sí admite el influencer es haber publicado una serie de fotografías que dan cuenta del hallazgo, donde claramente se aprecian los vestigios y la manipulación de estos por personas de la comunidad.