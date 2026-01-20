logo pulso
Disputan influencer e INAH por video

Por El Universal

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
Disputan influencer e INAH por video

CIUDAD DE MÉXICO.-El enfrentamiento entre el influencer Señor Blue y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la divulgación sin permiso de un contexto arqueológico hallado en la comunidad de San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca, a través de redes sociales y luego en un video en la plataforma YouTube puso sobre la mesa, de nuevo, el tema de los límites de la divulgación en plataformas digitales de patrimonio arqueológico, así como el saqueo de vestigios y la manipulación sin permiso de éstos.

En entrevista, Señor Blue da su versión de los hechos, y afirma que él no manipuló ni realizó excavación alguna, sino que fue un hallazgo "fortuito" realizado por personas de San Pedro Jaltepetongo.

Lo que sí admite el influencer es haber publicado una serie de fotografías que dan cuenta del hallazgo, donde claramente se aprecian los vestigios y la manipulación de estos por personas de la comunidad. 

    Aguascalientes reporta primer caso de sarampión en 2026
    SLP

    El Universal

    La Secretaría de Salud identifica el primer caso de sarampión en Aguascalientes este año

    INE valida iniciativa ciudadana de
    SLP

    El Universal

    Kenia López Rabadán anuncia que la iniciativa ciudadana de Salvemos México cumple requisitos para proceso legislativo.

    La SCJN prohíbe revisar sentencias pasadas
    SLP

    El Universal

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictamina que las sentencias pasadas no son revisables, asegurando la seguridad jurídica.

    Alerta en México por Presencia de Avión Militar de EEUU
    SLP

    AP

    Autoridades mexicanas y estadounidenses en comunicación por movimientos militares.