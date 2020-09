Distribución, reto de la vacuna anti Covid-19

En cuanto esté disponible una vacuna contra el Covid-19, el mundo enfrentará el reto de distribuirla en la mayor cantidad de países posible.

De inicio se distribuirán alrededor de 10 mil millones de dosis, lo que requerirá un esfuerzo logístico importante, pues es probable que necesiten una temperatura de hasta -80°C.

La primera vacuna que demuestre ser segura y eficaz podría en teoría ser la candidata ideal, es decir, no sólo ser eficaz, sino también apta para una producción escalable y una distribución factible a temperaturas estándar (entre -2 y -8°C).

"Sin embargo, las capacidades de producción anunciadas son especialmente altas para vacunas de los nuevos tipos de vector ARN y de vector viral, y la plataforma del ARN en concreto tiene una mayor probabilidad de necesitar unos requisitos logísticos extremos", expone el estudio Aportando Resiliencia ante la Pandemia elaborado por DHL y McKinsey & Company.

Si la vacuna necesita transportarse a temperaturas muy bajas, las farmacéuticas, los gobiernos y los proveedores logísticos tendrán que gestionar varios requisitos a una escala superior.

Tan sólo para asegurar la cobertura global para los próximos dos años, es posible que se necesiten unos 200 mil desplazamientos de contenedores pasivos de carga refrigerada en unos 15 mil vuelos.

"Tanto la disponibilidad de un embalaje adecuado como el máximo de cantidades permitidas de hielo seco en transportes de carga aérea podrían limitar las capacidades de envío en determinados casos, si no se realizan los preparativos necesarios a tiempo", destaca el estudio.

Las regiones con un clima especialmente cálido y con una infraestructura logística de cadena de frío limitada, como África e India, podrían enfrentar restricciones al acceso a la vacuna.

DHL estima que sólo 25 países tienen una cadena logística avanzada que soporta la distribución de la vacuna a temperaturas muy bajas.

Odisea aérea

Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) coincidió en que distribuir la vacuna contra el Covid-19 a escala mundial requerirá de una importante cantidad de vuelos de carga en condiciones especiales.

"La entrega segura de la vacuna contra el Covid-19 será la misión del siglo para la industria aérea de carga, pero esto no ocurrirá sin una adecuada planeación y el tiempo es ahora.

"Exhortamos a los gobiernos a cooperar en la facilitación de la cadena logística, la seguridad y los procesos fronterizos para enfrentar la gigantesca tarea que se avecina", dijo Alexandre de Juniac, director general y CEO de la IATA.

Las aerolíneas consideran que se requerirán facilidades como darle prioridad de aterrizaje y despegue a los vuelos que transporten vacunas, exentar a los miembros de la tripulación de periodos de cuarentena que aún se piden en algunos países, eliminar los toques de queda para que los aviones aterricen en el horario que sea, así como una desgravación arancelaria para facilitar el movimiento de la vacuna.

La IATA también advirtió que podría haber poca disponibilidad de aviones debido a que varias aerolíneas han disminuido su flota ante la caída en el tráfico de pasajeros.