Distribuidores de medicinas, huachicoleros: AMLO

Oxkutzcab, Yuc.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las distribuidoras de medicinas quisieron boicotear a su gobierno al no venderle medicamentos para trata a niños con cáncer, por lo que compraron en

Francia dichos insumos y ya están en México.

Durante su recorrido número 58 al hospital rural del IMSS de esta comunidad maya, acompañado por el gobernador Mauricio Vila y su gabinete de Salud, el titular del Ejecutivo manifestó que había tres distribuidoras, que ni siquiera son laboratorios, que vendían el 70% de los medicamentos en el país, "con influencias, con agarraderas, muy vinculados a los poderosos".

"Eso ya se terminó, ahí están todavía queriendo jugar a las vencidas, diciendo que nos vamos a quedar sin medicinas, ahora quisieron boicotear, no entregando y no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños con cáncer, y pensaban que nos iban a doblegar, pues ya se compró la medicina en Francia y ya llegó la medicina para que no falten los medicamentos", dijo.

Aseguró que su gobierno no se dejará chantajear por nadie y que en el sector salud se acaba la corrupción, "¡me canso ganso!".

Ante enfermeras y médicos, el presidente respaldó al titular del IMSS Zoé Robledo, quien anunció un aumento de 15% a médicos especularás que trabajen en zonas marginadas y apartadas, porque -agregó- es preocupante que en sus recorridos por tres unidades médicas del IMSS de Yucatán no hay pediatras.

Por otra parte, el presidente criticó que en su natal Tabasco, en Veracruz y Quintana Roo no haya las mismas condiciones de seguridad y paz que existen en Yucatán y Campeche.