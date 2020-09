Divide a la clase política la intención de ministro sobre consulta popular para someter a juicio a expresidentes

El sentido del proyecto de la SCJN que declara inconstitucional la solicitud de consulta popular para someter a juicio a expresidentes de la República dividió opiniones en la clase política.

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar y tener confianza a que el pleno de la Corte resuelva, el PAN, el PRI y el PRD en el Congreso de la Unión celebraron y reconocieron el proyecto del ministro Luis María Aguilar

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo llamó a los ministros de la SCJN a que no se dejen intimidar y que tomen en cuenta el sentimiento del pueblo. "Hay que esperar porque debe explicarse, no solo interviene un ministro", dijo.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y coordinador de Morena en ese órgano legislativo, confió en que en la Corte "se va a imponer el buen juicio" y pasará la constitucionalidad de la consulta.

Sin embargo, dijo, el Senado respetará la determinación que tomen los ministros, sea cual sea.

El grupo parlamentario del PAN consideró que no hay argumentos jurídicos para que la consulta popular sea válida. La calificaron de "catarsis" y de producto del resentimiento.

En San Lázaro, en tanto, las bancadas del PRI y del PRD señalaron que el proyecto confirma que la ley debe aplicarse sin consignas ni linchamientos.

Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, aseguró que los ministros deben revisar la solicitud de consulta, "porque hay una petición muy clara del pueblo de México".