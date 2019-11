Divide al Senado terna para la SCJN

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este viernes al Senado la terna compuesta por Diana Álvarez, Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos-Farjat, para ocupar la vacante que dejó Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario aseguró que no tiene preferencia por ninguna de las tres aspirantes, de quienes, dijo, son abogadas que cuentan con amplia trayectoria profesional, académica y en el servicio público.

"Uno de los cambios, lo tengo que subrayar, ofrezco disculpas por estar insistiendo tanto, uno de los cambios es que no hay injerencia del Ejecutivo en el Legislativo. Para decirlo coloquialmente, no hay línea, o la línea es que no hay línea", afirmó en Palacio Nacional.

López Obrador enfatizó que serán los senadores los que elijan, a través de un procedimiento en el que revisarán su trayectoria y serán entrevistadas.

Más tarde, en ese recinto legislativo la terna del Presidente dividió opiniones entre algunos legisladores y también hubo aquellos que se negaron a emitir un pronunciamiento claro.

Damián Zepeda, senador del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que de los tres perfiles enviados por el Ejecutivo federal sólo vale la pena analizar el de Ana Laura Magaloni, porque "de entrada su trayectoria es independiente, académica, y estará interesante escuchar sus puntos de vista sobre los temas determinantes para el país".

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, opinó que los legisladores tendrán la tarea de construir una candidatura de amplio consenso, pues sería lamentable que la ganadora apenas lo haga con los votos justos.

También se pronunció Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, quien consideró que las candidatas "reúnen los perfiles que habíamos solicitado: independencia, profesionalismo, capacidad y ahora será al interior que decidamos".

Ricardo Monreal advirtió que la semana que entra tiene reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios y desde el lunes se podría iniciar el proceso legislativo, a la espera de que en la primera semana de diciembre ya haya una designación.