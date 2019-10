Divide opiniones fallo del TEPJF sobre "Ley Bonilla"

Tras confirmar el TEPJF que el periodo de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California es de dos años, las dirigencias nacionales del PAN y PRD celebraron el fallo, mientras el propuesto secretario General de la próxima administración estatal, Amador Rodríguez Lozano, afirmó que la duración del mandato no está resuelta aún.

La víspera, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el periodo de Bonilla como gobernador bajacaliforniano es de dos años, tras las impugnaciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el local Transformemos.

Los magistrados declararon la validez de la elección y de la constancia de mayoría que se emitió el pasado 11 de junio, en la que se establece el periodo de dos años para el que fue electo Bonilla, y no de cinco, como lo solicitaba el morenista ganador de la gubernatura.

Ante ello, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aplaudió el fallo del Tribunal Electoral Federal, que resolvió que la duración de la próxima gubernatura de Baja California es de dos y no de cinco años.

En tanto, Ángel Ávila, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), celebró que el TEPJF haya fallado en contra de la pretensión del morenista para ampliar su mandato. Dijo que las denuncias presentadas por la organización perredista fueron fundamentales para que se diera el dictamen como ocurrió.

Por su parte, el propuesto secretario General del próximo gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, afirmó que el periodo del gobernador Jaime Bonilla no está resuelto, si es de dos o cinco años, porque todavía no se publica, ni entra en vigor la modificación de Ley respectiva y, por lo tanto, no ha sido impugnada.

"... No hay que hacerse bolas"..., señala Rodríguez Lozano, "el Tribunal Electoral Federal no resolvió ningún tema de fondo sobre la ampliación de mandato. Es un tema que quedó resuelto el 29 de mayo cuando determinó que era extemporáneo el recurso y dejó firme el artículo Octavo de la Constitución".

Como se recordará, el pasado martes, 1 de octubre, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Consulta Ciudadana sobre la "Ley Bonilla", Miriam Cano, informó que este ejercicio se llevará a cabo el próximo 13 de octubre en todo el estado de Baja California.

Mientras, a través de Jaime Martínez Veloz, el PRD anunció que realizarán dos caravanas contra la "Ley Bonilla", denominadas "Éxodo por la Democracia y el Respeto de la Legalidad", que partirán de San Quintín, Baja California, y San Quintín, Chiapas, del 6 al 21 de octubre, y ambas llegarán a la Ciudad de México.