Divide paridad de género a diplomáticos

La pretensión de reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM) para incluir la paridad de género, ha dividido a diplomáticos de carrera.

Al canciller Marcelo Ebrard le han enviado sendas cartas para pedir, en una, que no se modifique la ley del SEM, sino que mejor se respete la misma; en otra, se expresa el total apoyo para que se lleve a cabo la modificación.

De igual manera, se envió una misiva a senadores para pedir que no se modifique la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

La primera carta fue enviada por un grupo de diplomáticas que pidieron al titular de Relaciones Exteriores no reformar la ley bajo el argumento de hacer prevalecer la igualdad sustantiva.

Lo que es necesario, expusieron, es la construcción de medidas de fortalecimiento institucional con perspectiva paritaria.

La segunda misiva que recibió el canciller mexicano fue de otro grupo de diplomáticas y diplomáticos que hicieron un reconocimiento al funcionario federal por lanzar una política exterior feminista en la dependencia.

"En tal virtud, los miembros del SEM de carrera que suscribimos esta carta, damos la bienvenida del honorable Senado de la República y hacemos de su amable conocimiento que estaremos participando activamente, de manera individual y colectiva, para contribuir al enriquecimiento de dicha propuesta a favor de la igualdad y la no discriminación, desde la perspectiva de quienes vivimos día a día la realidad del Servicio Exterior Mexicano", se indicó en el escrito.

El 10 de diciembre pasado se dio a conocer en el Senado una iniciativa, promovida por distintos partidos políticos, para reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a manera de hacerla más incluyente.

La senadora Malú Mícher (Morena) indicó que la reforma busca que la ley tenga un enfoque de derechos humanos, de perspectiva de género e interseccionalidad en todas las áreas de política exterior mexicana.

Detalló que los principales ejes de la iniciativa son: un lenguaje incluyente, igualdad sustantiva y paridad, no discriminación por orientación o preferencia sexual e identidad de género y reconocimiento de derechos a parejas del mismo sexo.

Al respecto, en la primera carta enviada por mujeres diplomáticas al canciller Marcelo Ebrard, de la cual EL UNIVERSAL tiene copia, se le expuso que es necesaria la construcción de un paquete de medidas de fortalecimiento institucional con perspectiva paritaria.

"No consideramos necesaria una nueva reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para construir una institución en la que prevalezca la igualdad sustantiva. México y el SEM ya cuentan con un marco jurídico moderno, sólido y completo, que sólo necesita instrumentarse", consideraron las diplomáticas.

Otro grupo de integrantes del Servicio Exterior envió también una carta al Canciller para apoyar la reforma. Se trata, expusieron, de un esfuerzo incluyente, colectivo e igualitario.

"Entendemos que tendremos derecho a expresar libremente nuestra opinión en un ejercicio transparente y democrático. El diálogo abierto y seguramente muy productivo con el Senado, constituirá un logro histórico para que los miembros del SEM contribuyamos a mejorar las condiciones laborales de nuestro sector y continuemos trabajando al servicio de México con mejores herramientas", puntualizaron.

En la carta enviada al Senado se propone que mejor se promuevan nuevos concursos de ingreso al SEM, así como la participación de un número de personas cuya representación en el cuerpo diplomático no se refleje en su porcentaje poblacional.