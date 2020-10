División llega a las bancadas de Morena

Ciudad de México.- La indefinición de la dirigencia nacional de Morena llevó a que las bancadas de este partido se dividieran en dos grupos.

Un día después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró un empate técnico entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, en la segunda encuesta levantada por tres empresas del ramo para definir al líder nacional, senadores y diputados —a título personal o en grupos— se manifestaron a favor o en contra de los dos aspirantes.

Mientras que Muñoz Ledo hizo un llamado a tomar la sede nacional de Morena, acompañado de sus seguidores para declararse victorioso, Delgado puntualizó que existe un empate y que hay que ir a una tercera encuesta.

Los bandos

Un grupo de 41 diputados federales pidió este sábado a Delgado que acepte el triunfo de Muñoz Ledo y se retire de la contienda. A través de una carta, expresaron su descontento con el INE por definir que existió un empate.

Con ello, señalaron, se busca dar más tiempo al segundo lugar para que logre proclamarse vencedor, a pesar de haber sido superado en dos encuestas.

Exigieron al INE y al Tribunal Electoral respetar los resultados, pues el argumento de un empate técnico es inaceptable.

Por la noche, en otra carta, un grupo de 150 diputados y 40 senadores recriminaron a Muñoz Ledo declararse ganador y exigir la dimisión de Mario Delgado, pues a su juicio nadie ha ganado ni perdido. "Hubo un empate y, por lo tanto, no puede confirmarse una ventaja significativa.

"No es honorable señalar que hay dinero podrido detrás de los candidatos, y menos de nuestro compañero Mario Delgado", expresaron los legisladores.

También en el Senado, el expresidente de la Cámara Alta, Martí Batres, aseguró que Muñoz Ledo es el triunfador. En tanto, la senadora Citlalli Hernández, quien obtuvo la secretaría general, llamó a Delgado a asumir una actitud demócrata y aceptar que no ganó la presidencia.

En tanto, durante una gira en Hidalgo, Mario Delgado mencionó que no le sirve a López Obrador un partido en conflicto.

"No le sirve a nuestro Presidente una dirigencia que esté cuestionando a nuestro gobierno, no le sirve una dirigencia que no tenga la capacidad de recorrer todo el país y organizarnos".