Doble moral de senadores de Morena sobre austeridad: Xóchitl Gálvez

Luego de que el pasado 2 de julio se aprobara en el Senado de la República, con 74 votos a favor y 29 abstenciones, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la senadora Xóchitl Gálvez afirmó que no se puede estar en contra de la austeridad, pero tampoco de acuerdo con una ley que elimina programas sin razón.

En entrevista, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que "es una iniciativa que contradice otras leyes, no es una iniciativa, ya es una ley, es una minuta que ya se aprobó, que contradice la Ley de Responsabilidades, el Código Fiscal, el Código de Procedimientos Penales, porque no tuvieron el cuidado de armonizar las diferentes leyes".

Afirmó que "nadie puede estar en contra de la austeridad. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con una ley que elimina programas sin razón".

Manifestó que no es que hayan ahorrado, sino que han hecho recortes. "Le recortas dos mil millones a las estancias infantiles, le recortas a programas como el Prospera, que tenía 25 millones de personas con un componente de salud, desapareces en muchos estados el Seguro Popular", señaló.

Asimismo, Xóchitl Gálvez dijo que "también está la doble moral de los senadores, que estaban en el PRI, PRD, PAN; yo no vi que renunciaran a los bonos millonarios, a las camionetas que les daban para comprar como senadores".

Sobre el manejo del dinero que se ahorrará con la aplicación de esta ley, sostuvo que "no tienes qué hacer una ley, simplemente tienes que hacer normas claras y castigar la impunidad, y ya hicimos una ley, qué bueno, pero es esta partida secreta del presidente que dice que no es partida secreta".

Argumentó que Andrés Manuel López Obrador "dice que se va apegar al Plan Nacional de Desarrollo, pero por un lado le quitas 500 millones a Conade; por otro lado, no hay un peso para caminos rurales".

Uno de los puntos de discusión de esta ley fue el periodo de 10 años establecido para que servidores públicos puedan ocupar cargos en empresas que hayan supervisado, regulado o de las cuales hayan tenido información "privilegiada".

La legisladora panista expresó su desacuerdo. "Diez años de separación del cargo, como si todos fueran Presidentes de la República, si va dirigida a los Presidentes de la República pues digan: 'ningún Presidente de la República ni Secretario de Estado podrá estar en una empresa privada relacionada'; vámonos".

Sin embargo, planteó, "¿qué van a hacer directores generales que lo que saben hacer es relacionado al campo? O sea que hagan su ahorrito, que ahorren, que se queden siempre de diputados y senadores porque no van a regresar durante 10 años a su trabajo".

"Me parece un exceso cuando está por írseles y pelárseles (Emilio) Lozoya, a Rosario Robles no la han tocado para nada, cuando realmente lo de fondo tiene qué ver con algunos personajes corruptos que siguen en la impunidad", expresó.

Explicó que los legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentarán un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a esta nueva ley.

"Lo vamos a presentar todos los senadores de oposición, que estamos en el bloque opositor, PRI, PAN, PRD, MC, y nos dan los votos de una tercera parte del Senado para contener esta locura. Y que quede claro: no estamos en contra de la austeridad, estamos en contra de las ocurrencias".

Xóchitl Gálvez pidió a los senadores de Morena "que no sean tan obedientes, si les dicen 'tírense al pozo se tiran al pozo o qué'. Eso era el PRI, no sé si les queda su gen priísta adentro de disciplina, que lo que diga el señor presidente hay que hacerlo, aunque no esté bien".

Aseguró que "no les importan las leyes, las van a sacar en los términos que él quiere y punto".