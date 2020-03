Doctora mexicana varada en Nepal pide auxilio para regresar al país

Desde Katmandú, Nepal, país en lockdown (cierre de emergencia), la doctora mexicana Yuridia Vélez García, trabajadora del Hospital Regional número 1 del IMSS en Querétaro, pidió auxilio a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para regresar a México.

La comida y el dinero se acaba, "tal vez es mi única oportunidad", relató la mexicana en un video. "La situación se está volviendo crítica, con los servicios de alimentos, con los servicios de hospedaje; el dinero se está acabando, no nos quieren dar hospedaje, servicios, nos llaman corona a los extranjeros, la atención para servicios de salud y otras cosas, se nos está complicando mucho... pido la ayuda del IMSS y de las autoridades correspondientes", explicó.

Vélez García logró que le expidieran el pasado 26 de marzo un oficio del IMSS, firmado por su jefe directo, Mario David Santamaría, jefe de anestesia del HGR no.1, mismo que la acredita como personal médico en el área de quirófano y cuidados críticos del Hospital Regional 1 de Querétaro, razón por la cual solicita salir de Nepal y reincorporarse en México.

En la grabación, la médico recuerda que desde el día 9 de marzo viajó a Nepal, donde llegó el día 12 y, a mitad de su estancia, se enteró que el país se encontraba en "lockdown indefinido".

"No se nos permite abordar otro tipo de aviones, los aviones comerciales están suspendidos. Parece ser que la única manera es dejar el país en aviones autorizados tipo chárter, que cada embajada o gobierno ha tramitado como medio de rescate para sus connacionales", expreso la médico.

Yuridia Vélez detalló que lleva dos semanas tratando de comunicarse con personal consular, pero en Nepal no hay embajada. Hasta el día de ayer por fin le respondieron, pero solicitando se le reenvíe información, por lo que urgió a una respuesta.

"Soy la única mexicana en Katmandú mis otros connacionales que están peor que yo se encuentran en India, desafortunadamente para ellos tampoco han recibido respuesta de la embajada... se nos pide que tengamos paciencia", expresó.

En su llamado, la mexicana pidió rescate "por favor que México no se olvide que estamos aquí, que podamos recibir la ayuda, no estamos pidiendo ayuda económica sino que podamos recibir respuesta pronta" para regresar", finalizó.