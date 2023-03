Documentan bullying y violencia en el noviazgo en Cuernavaca

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., marzo 15 (EL UNIVERSAL).- El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) tiene documentados casos de violencia en más de 100 escuelas de Cuernavaca en los que es necesario que el Instituto de la Mujer intervenga con programas de prevención de violencia de género.

Así lo confirmó la directora del Instituto de la Mujer de Cuernavaca, Lorena Castillo Castillo, y señaló que a la fecha suman 140 escuelas con altos índices de violencia que dio a conocer el IEBEM a través del área de convivencia escolar.

"Ellos dieron el diagnóstico de más de 100 escuelas y habíamos acudido a unas donde se habían detectado casos de violencia en el noviazgo, en educación media superior, así como casos de bullying y acoso de niños, pero también la preocupación porque había docentes que no decían que llegaban casos de acoso sexual sino de autoritarismo", dijo.

Ante esa situación anunció que impartirán pláticas de sensibilización respecto a la prevención de la violencia entre padres de familia, docentes y estudiantes, porque también hay casos de bullying en al menos siete escuelas de nivel preescolar.

Los señalamientos contra profesores por presunto acoso van en aumento en planteles del nivel medio superior de Morelos, porque en menos de una semana, estudiantes de tres escuelas se han manifestado para denunciar a docentes acosadores.

El primer hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada en el Cetis 44, donde decenas de alumnas y alumnos se manifestaron en las instalaciones del plantel para dar a conocer al menos cinco casos de profesores señalados de acoso.

Asimismo, aseguraron que dichos docentes actúan con impunidad, pues los directivos de la escuela no han hecho nada al respecto.

El segundo caso ocurrió la mañana del lunes, en el municipio de Ayala, cuando el alumnado se plantó en el patio para denunciar acoso sexual y escolar por parte de maestros de esa institución.

Los alumnos también señalaron que la dirección de la escuela retiró el muro de denuncias que tenían en la escuela; uno de los profesores señalados incluso fue sacado del plantel.

La tercera protesta se registró ese mismo día, pero después del mediodía, cuando alumnas del colegio privado Don Bosco decidieron hacer públicas las denuncias de acoso no sólo contra profesores, sino contra compañeros.

En este último caso, se informó que ya hay una comisión para encargarse de atender las denuncias y darles el cauce legal y el acompañamiento.

Por su parte, el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) informó que ante las denuncias difundidas hechas en redes sociales por presuntos abusos cometidos a alumnos del plantel 06 Tlaltizapán, giró instrucciones para que se efectúen las investigaciones correspondientes a fin de aclarar los supuestos hechos, deslindar responsabilidades y en su caso, realizar las denuncias ante las autoridades competentes.