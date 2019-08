Documentan CIDE y UNAM abusos de la Marina que han costado la vida de 281 civiles

Investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron que la Secretaría de Marina (Semar) ha cometido abusos sistemáticos y uso excesivo de la fuerza en los últimos años.

Según el Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela, en el 2017 la Semar mostró un índice de letalidad "sumamente preocupante" al registrar el asesinato de 21 civiles por cada herido en sus enfrentamientos armados.

Entre el 2014 y 2017 los elementos de la marina asesinaron a 281 personas en diversos operativos, según datos oficiales; se trata de un fenómeno que va al alza, pues en el 2017 se registró la muerte de 105 civiles y en el 2014 sólo habían sido 65.

Otro índice que refleja el abuso de la Marina es el que señala que hay 6 civiles muertos por cada mil marinos desplegados en tareas de seguridad.

Además de la Semar, el informe también mide el uso excesivo de la fuerza de la Policía Federal y policías estatales, aunque estas instituciones mostraron índices de abuso menores y a la baja.

En el caso de la Policía Federal esta institución provocó el homicidio de 276 civiles entre el 2014 y 2017, mientras las policías estatales lo hicieron en 154 ocasiones.

Respecto al Ejército Mexicano el estudio no pudo concluir si existe un abuso de la fuerza porque la institución no entregó información sobre el tema.

En la presentación del informe Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE y colaboradora de EL UNIVERSAL, advirtió que este estudio solo reporta "el 30 por ciento de la violencia total" por la falta de información pública.

Para hacer este informe se hicieron solicitudes de información a la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Semar y las policías estatales, sin embargo el Ejército no proporcionó información y solo 24 policías estatales respondieron a la petición donde se pedía número de detenidos, civiles heridos y asesinados en enfrentamientos armados.

El Informe presentado esta mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también midió la letalidad de Brasil, Colombia, El Salvador y Venezuela.

Venezuela, con 4 mil 998 civiles asesinados a manos de agentes de seguridad pública, y Brasil con 4 mil 670 casos destacan en el registro.

Venezuela es el país que presenta números más preocupantes, pues tiene una tasa de 15 civiles asesinados por cada cien mil habitantes, y 28 civiles asesinados por cada mil agentes de seguridad pública.