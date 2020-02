"Don dinero ya no comprará jueces"

Pénjamo, Gto.- Como lo mencionó ayer en Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que la corrupción en el Poder Judicial se acabará y "ese poderoso caballero que es don dinero" ya no será quien pueda comprar jueces para que salgan delincuentes de la cárcel y tampoco decidirá sobre la vida pública del país.

Al encabezar la entrega del primer cuartel de la Guardia Nacional en esta entidad y acompañado por el gobernador panista Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo, el presidente señaló que si la autoridad depende de la delincuencia, y no hay autonomía, no se avanza en la lucha contra la corrupción.

"Como lo hice ayer en Los Altos de Jalisco, un mensaje a los que se dedican a las actividades delictivas. Que se escuche bien: no se va a permitir que actúe la delincuencia con impunidad, ya no es el tiempo de antes, ya no es de que: ´Yo puedo hacer y deshacer porque tengo influencias y voy a comprar a ministerios públicos, y voy a comprar a jueces y voy a comprar a autoridades; me van a sacar de la cárcel´.

"Ya no va a ser así, estamos limpiando de corrupción al gobierno, ya no va a ser ese "poderoso caballero don dinero" el que decida sobre la vida pública de México. Ya el dinero no es lo que rifa, ya que el que esté pensando que su dios es el dinero y que lo resuelve todo con dinero, se va a equivocar; ya no es con influencias ni con dinero, no es el poder económico el que va a decidir sobre la vida pública en nuestro país".