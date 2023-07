Don Zeus y su pandilla, los gatos de Palacio Nacional

A-AA+

Durante la mañanera de este jueves, hizo acto de presencia "Zeus", uno de los gatos que viven en Palacio Nacional.

En el recinto se ha registrado que es habitado por más de 20 felinos que son cuidados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes los proveen de alimentos, así como de atención veterinaria.

Estos felinos se hicieron populares en mayo de 2019, cuando sus fotos y nombres circularon en redes sociales, luego de que una exempleada de la Secretaría de Hacienda denunciara en redes sociales que se pretendía sacrificarlos.

Ante ello, usuarios de redes sociales expresaron su preocupación, pues no se observaba la presencia de los gatos en el recinto; sin embargo, la Secretaría de Hacienda aclaró que tuvieron que sacarlos del lugar para llevarlos a una revisión médica y fueran esterilizados.

En esa ocasión se llevó a cabo el plan bienestar animal, el cual consistió en evaluación clínica, pruebas diagnósticas, desparasitación y vacunación.

Tras este procedimiento por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia de la UNAM, la familia gatuna de Palacio Nacional regresó al Jardín de la Emperatriz.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los asistentes y trabajadores de Palacio Nacional tienen prohibido dar alimentos a los gatos, puesto a que tienen una dieta especial.

En junio de 2019 la dependencia informó la muerte de "Gandalla", uno de los tantos felinos que solían pasear por el jardín de la Emperatriz.

Detalló que el gato también conocido como "Gruñón", tenía más de 10 años y presentó un cuadro de acidosis metabólica por una falla renal crónica y aseguró que trabaja para el bienestar de los gatitos.

EL UNIVERSAL también documentó que el gato presentaba problemas en la mandíbula, por lo que comí alimento especial; incluso su pelo no era suave, pues por sus problemas en articulaciones no podía lamerse.

En diciembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los gatos que habitan el recinto los cuidan mucho, luego de que se dijera que ya no se encontraban en Palacio Nacional.

"Por cierto, les invito a que vean que están los gatos, los gatitos que cuidamos mucho aquí en Palacio porque tienen también una campaña de que ya no están los gatos, que los vean", dijo en su conferencia matutina del 1 de diciembre de 2022.

----¿Quiénes son los gatos de Palacio Nacional?

Como se explicó anteriormente, en 2019, Carmen, una exempleada de la Secretaría de Hacienda, denunció en redes que se pretendía "dormir" a los gatos; pero fue tanto el alcance que el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que los felinos permanecerían en el recinto histórico.

Tras la feliz noticia de que los gatos le ganaron a Hacienda, Carmen presentó a todos y cada uno de los amos y señores de Palacio Nacional.

Entre algunos de los peculiares nombres están, Papá Gato, Mamá Gato, Bombonetes, Espirilino y Panda, este último quien en algún momento le robó reflectores al ahora excanciller Marcelo Ebrard, tras colarse en una de sus fotos.